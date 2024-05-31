直擊／立院「韓式」服裝儀容上路　韓國瑜轉角撞見1綠委驚呼：帥啊！

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜在28日院會散會前，要求朝野立委在31日行政院長施政報告時，不要再穿牛仔褲、球鞋，「高級餐廳都不准這樣的穿著。」今（31日）院會，不少立委西裝筆挺出席，韓國瑜簽到時也巧遇一身西裝的綠委鍾佳濱，韓也驚呼「今天穿得這麼帥啊！帥啊！」不過藍綠都有立委維持一貫風格，穿洋裝或是西裝襯衫搭配牛仔褲球鞋。

▲立法院長韓國瑜規定院會期間，立委禁穿牛仔褲及球鞋開會。（圖／記者湯興漢攝）



韓國瑜28日院會散會前表示，卓榮泰這周五到立法院提出施政方針報告並備質詢，因此有兩件事件拜託所有委員，首先，請大家踴躍參加，第二，請大家著正式服裝，以後行政院長施政報告、施政總質詢，請大家不要再穿牛仔褲、球鞋，即使是高級餐廳都不准這樣的穿著，所以從這星期五行政院長到立院施政報告開始，立法院要從自己做起。

而今日院會，不少立委都西裝筆挺出席，韓國瑜簽到時，媒體也在旁詢問，會讓沒穿西裝的立委進來嗎？韓僅回應謝謝，簽到完成後，韓國瑜在轉角處遇到跟平常一樣整套西裝的綠委鍾佳濱，他也驚呼「今天穿得這麼帥！帥啊！」

▲國民黨立委林思銘今仍穿牛仔褲現身。（圖／記者陳煥丞攝）

國是論壇階段，藍委洪孟楷上台前，韓國瑜也大讚「今天穿西裝特別帥。」但也有立委維持自己風格，藍委翁曉玲一襲洋裝，藍委林思銘、綠委李坤城就穿西裝打領帶，搭配牛仔褲跟球鞋，李坤城受訪時表示，自己平常就是這樣穿，習慣牛仔褲跟球鞋，沒有對院長不敬。

媒體追問會不會覺得韓國瑜管太多？李則回應，院長又不是幼稚園園長、管小朋友服裝儀容，他應該管審法案時的程序重要，這比較重要，管到立委怎麼穿就太多了，「我穿白布鞋（台語），不是bad boy。韓院長不要把我趕出去。」之後李也順利國是報告完畢。