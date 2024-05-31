　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／立院「韓式」服裝儀容上路　韓國瑜轉角撞見1綠委驚呼：帥啊！

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜在28日院會散會前，要求朝野立委在31日行政院長施政報告時，不要再穿牛仔褲、球鞋，「高級餐廳都不准這樣的穿著。」今（31日）院會，不少立委西裝筆挺出席，韓國瑜簽到時也巧遇一身西裝的綠委鍾佳濱，韓也驚呼「今天穿得這麼帥啊！帥啊！」不過藍綠都有立委維持一貫風格，穿洋裝或是西裝襯衫搭配牛仔褲球鞋。

▲▼5/10立法院院會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜規定院會期間，立委禁穿牛仔褲及球鞋開會。（圖／記者湯興漢攝）

韓國瑜28日院會散會前表示，卓榮泰這周五到立法院提出施政方針報告並備質詢，因此有兩件事件拜託所有委員，首先，請大家踴躍參加，第二，請大家著正式服裝，以後行政院長施政報告、施政總質詢，請大家不要再穿牛仔褲、球鞋，即使是高級餐廳都不准這樣的穿著，所以從這星期五行政院長到立院施政報告開始，立法院要從自己做起。

而今日院會，不少立委都西裝筆挺出席，韓國瑜簽到時，媒體也在旁詢問，會讓沒穿西裝的立委進來嗎？韓僅回應謝謝，簽到完成後，韓國瑜在轉角處遇到跟平常一樣整套西裝的綠委鍾佳濱，他也驚呼「今天穿得這麼帥！帥啊！」

▲▼韓國瑜要立委院會期間不要穿牛仔褲跟球鞋，但國民黨立委林思銘今仍穿牛仔褲現身。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委林思銘今仍穿牛仔褲現身。（圖／記者陳煥丞攝）

國是論壇階段，藍委洪孟楷上台前，韓國瑜也大讚「今天穿西裝特別帥。」但也有立委維持自己風格，藍委翁曉玲一襲洋裝，藍委林思銘、綠委李坤城就穿西裝打領帶，搭配牛仔褲跟球鞋，李坤城受訪時表示，自己平常就是這樣穿，習慣牛仔褲跟球鞋，沒有對院長不敬。

媒體追問會不會覺得韓國瑜管太多？李則回應，院長又不是幼稚園園長、管小朋友服裝儀容，他應該管審法案時的程序重要，這比較重要，管到立委怎麼穿就太多了，「我穿白布鞋（台語），不是bad boy。韓院長不要把我趕出去。」之後李也順利國是報告完畢。

ET快訊
長髮哥出院了！　2道刀疤貼起來
上節目爆前夫「精子有問題」　女名嘴無罪確定
唯一公開甜蜜照認愛「卻早被分手」！　劉尚謙心碎PO文
快訊／狂勝21分！　睽違13年挺進總冠軍賽
「空服員入口打招呼」隱藏用意曝光！　空姐：不只是禮貌
胡瓜要求賠償5200萬元！　民視回應了
25歲爆乳妹男模店爽玩賴帳！　還要警說：公主請下車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

趙天麟甩「親中」醜聞翻身成獨董　柯文哲諷：有黨證真好

北市警察局長人選惹議　柯文哲：蔣萬安是被耍、我是不曉得被怎麼了

綠委仍穿白球鞋出席院會　徐巧芯：不尊重卓榮泰「蠻可笑的」

被葉元之點名應被罷免　傅崐萁：我都會來承擔

立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

陸又中止ECFA產品關稅減讓　柯文哲：預期中的事、政府應準備

赴陸團禁令「微鬆綁」觀光業者仍不滿　李孟諺：盡量從寬認定

賴清德國情報告　柯文哲：民眾黨立場是「依黨團順序統問統答」

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

趙天麟甩「親中」醜聞翻身成獨董　柯文哲諷：有黨證真好

北市警察局長人選惹議　柯文哲：蔣萬安是被耍、我是不曉得被怎麼了

綠委仍穿白球鞋出席院會　徐巧芯：不尊重卓榮泰「蠻可笑的」

被葉元之點名應被罷免　傅崐萁：我都會來承擔

立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

陸又中止ECFA產品關稅減讓　柯文哲：預期中的事、政府應準備

赴陸團禁令「微鬆綁」觀光業者仍不滿　李孟諺：盡量從寬認定

賴清德國情報告　柯文哲：民眾黨立場是「依黨團順序統問統答」

廢校變身食農教育新場域兼社區照顧 　獲2024全球卓越建設銀獎

2024年台灣50大富豪出爐！　廣達林百里身價近3800億元穩居首位

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

陸必勝客「胖手」涉抄襲！博物館去年就註冊：創意是觀音菩薩

葛妮絲派特洛秀自家老錢風廚房　「二手回收」元素是亮點

西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

起飛前「1人捲入飛機引擎」身亡！　荷蘭調查出爐：男員工輕生

「TOYOTA新7人座休旅」亮相！2.0升渦輪折合新台幣112萬

不到3小時募260萬！青鳥公媽「租時報廣場看板」傳達台灣民主價值

賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

幕後／蔣選方仰寧　卻被劉問李西河

不甩蔣萬安選方仰寧！內政部說明了

直擊／立院「韓式」服裝儀容上路　韓國瑜轉角撞見1綠委驚呼：帥啊！

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

趙天麟外遇後翻身成獨董　今出國訂錯航班「感謝上帝美好安排」

李西河接警局長　他批中央耍人有趣？

李西河非蔣希望人選　北市府證實

北市警察局長未如蔣萬安意　劉世芳：溝通不會百分之百滿意

王義川果然憨川！　游淑慧點一關鍵：他知道資料中「誰是誰」

黃國昌點名林佳龍明別「反質詢」

AIT正式新聞稿未提「韓國瑜」　僅寫「立法院領袖」

管碧玲：海洋科學序列教材　全台補助推廣

快訊／24歲上兵國防部博愛大樓墜樓　國防部回應了

王義川監控爭議　台灣資安存在腐敗

更多熱門

相關新聞

藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

國會改革剛三讀，國民黨團31日欲將提高罷免門檻的《罷免法》修正案抽出逕付二讀，但隨後又撤案，遭民進黨立委黃捷批評，真的很無恥。

立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

賴清德國情報告　柯文哲：依黨團順序統問統答

賴清德國情報告　柯文哲：依黨團順序統問統答

柯文哲重申立場　反對傅崐萁設「在野特偵組」

柯文哲重申立場　反對傅崐萁設「在野特偵組」

趙天麟外遇後翻身成獨董　今出國訂錯航班「感謝上帝美好安排」

趙天麟外遇後翻身成獨董　今出國訂錯航班「感謝上帝美好安排」

關鍵字：

韓國瑜服裝儀容鍾佳濱洪孟楷李坤城立法院國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

日男被特快列車撞飛亡！身體彈飛撞斷女高中生膝蓋

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面