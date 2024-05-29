「賴清德國情報告」再釋善意！　傅崐萁：只說不答也尊重

▲卓榮泰拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）拜會立法院民進黨團及國民黨團，見到卓榮泰後，國民黨團總召傅崐萁表示，希望總統賴清德到立法院國情報告，國民黨一定會以禮相待，不管是即問即答、一問一答、統問統答還是只說不答，他們都尊重賴清德的意願。

由於民進黨一直緊抓著藍營要賴清德國情報告後即問即答是違憲，所以並不贊成賴進行國情報告，如今傅崐萁釋出賴可以只說不答，是否可以促成讓賴清德成為首位赴立院進行國情報告的元首，值得後續觀察。

傅崐萁與卓榮泰見面時先批，過去八年，在前總統蔡英文帶領下，民進黨一黨獨大，在立法院朝野協商沒有共識法案，有8成5都是碾壓式強行通過，缺乏多管道協商，在野黨無法作為防腐機制，為蔡英文顧好國政，所以貪贓枉法的弊案叢生、民怨四起，才讓此次民進黨固然贏得總統大選，卻是一個雙少數的政府。

然而話鋒一轉，傅崐萁表示，對卓榮泰有著深切期盼，也希望賴清德可以告訴國人，兩岸要如何和平、國家要怎麼發展，走向康莊大道，要讓國人更加清楚未來的施政方向。

傅崐萁也提到，昨天國會改革相關法案已經通過，國民黨團再次邀請賴清德來做國情報告，國民黨團一定以禮相待，不管是即問即答、一問一答、統問統答還是只說不答，他們都尊重賴清德的意願，希望新政府在賴清德帶領下，在國會告訴國人，兩岸如何和平、國家如何發展。

會後，媒體問傅崐萁，對於國情報告是不是持續釋出善意，甚至可以「只說不答」？傅崐萁回，國民黨釋出最大善意跟格局，畢竟國家元首要帶領人民走向何方，總要讓人民知道，全國人民選出的總統要讓人了解，國家怎麼和平、安定，國民黨願意做最大的禮遇跟尊重，總統到國會報告都誠摯歡迎。