見面先禮後兵！　傅崐萁轟綠執政、卓榮泰暗示國會改革要覆議

▲卓榮泰拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫到立法院拜會國民黨團。雙方見面後，總召傅崐萁與卓榮泰握手，並以紙杯舉杯互敬。不過，接下來的談話，雙方均沒有客氣，傅當面砲轟蔡政府執政，卓榮泰則直接表明，會在收到立法院來文後，審慎研議要如何善盡憲政機關的職責，希望立法院不要把它當作是對立院的不禮貌，卓榮泰言下之意就是要對立法院昨三讀的國會改革法案提覆議。

傅崐萁一開始簡短寒暄後即說，過去八年，在前總統蔡英文帶領下，民進黨一黨獨大，在立法院朝野協商沒有共識法案，有8成5都是碾壓式強行通過，缺乏多管道協商，在野黨無法作為防腐機制，為蔡英文顧好國政，所以貪贓枉法的弊案叢生、民怨四起，才讓此次民進黨固然贏得總統大選，卻是一個雙少數的政府。

傅崐萁接著說，未來如何讓新政府舞弊的事情減少，在野黨一定會承擔大任，協助卓榮泰，讓更多更清廉、更優秀的官員為國家人民做事，也希望讓群體之中的害群之馬現形。

傅崐萁說，昨天三讀的國會改革相關法令，讓陽光照進台灣，讓台灣成為先進民主國家的一員。卓榮泰當年追隨謝長廷，他也拜讀過當年謝長廷提案的國會改革法案，不只訴求國會聽證權、調查權，對於在國會虛偽表述，還要處7年以下有期徒刑；經過黨外人士30年的努力，昨天也經由國民黨與民眾黨攜手完成最後一塊拼圖。

卓榮泰則表示，剛坐下，他就聽到傅崐萁一直提醒，過去8年來，台灣在國際上的能見度提高了，在高科技產業成為世界產業重要的供應鏈；也和國人一起努力，渡過了COVID-19百年大疫；對內也對世代正義、青年問題做出非常多努力，這就是我們國家投資跟社會投資。

針對國會改革法案，卓榮泰說，他看到立院通過的幾個法案，昨日院外有許多朋友們，認為看不到程序內容跟正義，行政院基於憲政機關，他也認為當中條文有部分是對於未來在執行上，是有窒礙難行之虞，甚至有些部分是跟憲政程序有相關的，因此，憲政機關必須負起憲政機關責任，會在收到立法院來文後，審慎研議要如何善盡憲政機關的職責。

卓榮泰強調，行政院依照憲政程序做任何行為，希望立法院不要把它當作是對立院的不禮貌，那是維護憲法、尊重憲法、捍衛憲法的實質表現。希望有機會能再次審視法案，透過民主對話的程序，為了是捍衛憲政秩序跟對話，如果雙方都有這樣的體認，將國家帶向憲政運作的常軌上，也是人民樂意看到的。



