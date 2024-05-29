賴清德願「合法合憲」國情報告　支持行政院提覆議

▲總統賴清德（中）曾赴立法院向民進黨團成員致意。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（28日）在一片抗議聲中三讀修正國會職權相關法案，行政院表態研議覆議，民進黨團也預告將提出釋憲。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（29日）表示，「黨中央都表示尊重，也表示支持，也利用這個機會感謝各位黨內立委，在立法院這段時間的辛苦，謝謝大家」。

據轉述，賴清德今天下午在中執會表示，昨天立法院已經表決通過《立法院職權行使法》以及《刑法》的修法，第一時間民進黨立法院黨團已經公布要提出釋憲，行政院也向社會傳達，將善盡憲政機關，執行完成所有憲政程序的責任要提出覆議。

對此，賴清德說，黨中央都表示尊重，也表示支持，也利用這個機會感謝各位黨內立委，在立法院這段時間的辛苦。

此外，對於有媒體關注，賴清德今日是否在中執會中，談及總統國情報告常態化並即時問答等相關議題？黨發言人吳崢說明，今天在中執會上，並未討論此議題，而賴清德無論是在就職前或就任總統後，曾多次表達「在合法合憲的基礎下，他有意願來到立法院，進行國情報告」。

吳崢續指，賴清德今日在中執會中，對立法院黨團將提出釋憲，以及作為憲政機關的行政院將善盡憲政程序來提起覆議，表達支持的態度。他說，未來將透過這些程序釐清《憲法》上的疑義，賴清德與民進黨中央均表達支持。