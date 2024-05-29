吳崢：傅崐萁是經濟犯不是政治犯　「國王復仇記」反民主

▲民進黨發言人吳崢直指國民黨立委傅崐萁是「經濟犯」而非「政治犯」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨團總召傅崐萁昨（28日）在立法院會宣稱，他被民進黨政府用《刑法》100條「意圖罪」打入大牢，如今要「救台灣」，打破專制腐敗的政府，引發熱議。民進黨發言人吳崢今（29日）應詢說，傅崐萁表露心聲令外界恍然大悟，原來這一切是「國王的復仇」，但傅崐萁是經濟犯，不是政治犯，因為個人恩怨情仇推動修法，非常反民主。

傅崐萁昨天晚間在《立法院職權行使法》修正案三讀後發言說，過去8年民進黨一黨獨大、政治貪污腐化，「全國唯一的9年的五星縣長傅崐萁，被民進黨用《刑法》100條意圖叛亂都已經取消了，用意圖犯來辦我，我不但沒有違約交割，不但沒有內線交易，還用意圖影響行情，把一個五星縣長打入大牢」；感謝全國鄉親讓傅崐萁站在這裡「救台灣」，今天要打破專制腐敗的政府。

對此，吳崢今天下午接受媒體訪問時表示，傅崐萁說他身為「五星縣長」，被民進黨用《刑法》100條打入大牢，讓外界「恍然大悟」，因為過去這段時間，很多人疑惑：為什麼已經有這麼多人民表達對立法院黑箱擴權的疑慮，甚至引發超過10萬人上街頭，但是傅崐萁還是要在立法院蠻橫的硬幹？一定要在這麼短的時間通過「黑箱擴權」的立法？

吳崢續指，傅崐萁表露他的心聲，讓外界恍然大悟：原來這一切都是為了向民進黨復仇。他說，不過，《刑法》100條是所謂的「意圖內亂罪」，早在黨外時期，1992年就已經廢止了（編按：應為修法增列「以強暴或脅迫著手實行」要件，使未來不再有「思想犯」），傅崐萁怎麼會說被《刑法》100條打入大牢？這完全是牛頭不對馬嘴。

吳崢說，傅崐萁被判刑入獄，是因為在1997年、1998年向他人借貸超過新台幣4億元投入股市、操縱股價、炒股，因違反《證券交易法》被判刑入獄，「很清楚的，傅崐萁是一個經濟犯，他也不是《刑法》100條當年所適用的對象，所謂的政治犯」。

吳崢諷刺說，傅崐萁放話要讓民進黨找不到政務官，一切都是因為被判刑入獄懷恨在心，因而發起復仇行動，「這一切原來是傅崐萁的國王復仇記」，現在還要聯合涉貪的地方首長林姿妙、高虹安等人，「難道傅崐萁是在跟全國人民宣告，這是一個貪腐陣線的成立嗎？」這是令人感到相當驚悚的宣告。

吳崢呼籲傅崐萁說，民進黨尊重傅崐萁的「內心小世界」，但民主政治的運作不應該基於仇恨，特別是立法院的修法更不應該出於個人的恩怨情仇，這樣的出發點是非常不健康，也非常反民主的。