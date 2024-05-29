　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

▲▼國民黨團時事回應記者會 立委王鴻薇 李彥秀 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院昨日三讀攸關國會改革的《立法院職權行使法》部分條文修正案，將讓國會擁有調查權，國民黨團總召傅崐萁則稱下一步要廢除監察院，「中華民國就應該是一個三權分立的政府」，放話藍白將成立在野黨特偵組查弊案。不過，國民黨文傳會主委李彥秀今（29日）下午受訪時兩度強調，「五權分立」是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是國人的期待。

李彥秀也批評目前在監察院長陳菊主政下的監察院，已經完全沒有功能，原本監察院應該監督行政權，卻變成打擊政敵，包括今年總統大選監察院還調查國民黨總統候選人侯友宜35年前的舊案，這就是為何國人不斷討論監察院存在的必要性。

李彥秀諷刺，監察院昨天在立法院三讀通過修正《立法院職權行使法》的第一時間，就發出新聞稿質疑違反「五權分立」，但過去監察院面對立法院或民眾遞送的許多案件，恐怕監察速度都沒有比昨天發新聞稿的速度來得快。

媒體追問國民黨是否同意廢除監察院？李彥秀回應，人民對於民進黨主導下的監察院，大家覺得沒有功能，但現在還是「五權分立」，應該儘速讓監察院有一定的功能，為國人所期待。

至於傅崐萁是否有與國民黨主席朱立倫討論過此事？李彥秀說，目前沒有聽說，但「五權分立」向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能，希望透過改革加以推動。

是否擔心未來大法官針對修法內容做出違憲解釋？或是否會在大法官做出解釋之前，儘速調查一些案件？李彥秀表示，無論賴清德總統或行政院也好，都應該尊重現在國會多數民意所選出來的立法委員，並尊重國會審議結果，她並強調，國會改革不是洪水猛獸，國民黨希望讓國家回到正軌，而且很多國家的國會都有聽證權與調查權，一些過去國人認為可能有弊端的案件，國民黨未來都會調查清楚，民意的需求在哪裡，監督的力道就會在哪裡，而且國民黨不會胡亂監督。

李彥秀並指出，修法內容經總統公布施行後，國民黨就會著手成立調查委員會，把過去一些國人想知道的弊案做進一步的釐清。
 

ET快訊
新航強烈亂流1死上百傷　初步調查出爐
快訊／Joeman、蕾菈持毒　寫悔過書獲緩起訴
不是鼻咽癌…何厚華死因曝光！熊美玲不捨淚崩
爸媽都不在！14歲國三生白天會考　晚上街頭乞食
大蛇丸半年狂甩31kg！　飲控菜單全公開
妻「不堪良心譴責」　雇主棄屍全案曝光
黃仁勳現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰拜會民進黨團避談「覆議」　採取「必要程序」再次審視法案

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

吳崢：傅崐萁是經濟犯不是政治犯　「國王復仇記」反民主

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

被黃國昌爆料在閣揆休息室抽菸　柯建銘邀一起抽：分享民主概念

賴清德願「合法合憲」國情報告　支持行政院提覆議

新竹勇消救災殉職　賴清德哀悼：繼續努力提升救災安全

民進黨全代會721登場　賴清德盼「黨內意見充分表達」

點名造謠立委「沒有徐巧芯」！　沈伯洋公開肯定她：質詢有準備

李正皓爆黃國昌啟動調查權「先傳王義川」　民眾黨駁斥：根本沒說過

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

楊銘威《婆婆2》遭勇兔戴綠帽　見混血娃崩潰⋯鍾欣凌也傻眼

卓榮泰拜會民進黨團避談「覆議」　採取「必要程序」再次審視法案

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

吳崢：傅崐萁是經濟犯不是政治犯　「國王復仇記」反民主

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

被黃國昌爆料在閣揆休息室抽菸　柯建銘邀一起抽：分享民主概念

賴清德願「合法合憲」國情報告　支持行政院提覆議

新竹勇消救災殉職　賴清德哀悼：繼續努力提升救災安全

民進黨全代會721登場　賴清德盼「黨內意見充分表達」

點名造謠立委「沒有徐巧芯」！　沈伯洋公開肯定她：質詢有準備

李正皓爆黃國昌啟動調查權「先傳王義川」　民眾黨駁斥：根本沒說過

卓榮泰拜會民進黨團避談「覆議」　採取「必要程序」再次審視法案

海洋油污染緊急應變　台南環局聯合10單位辦油污救災演練

謝忻驚見「全家出車禍」留言！　憂爸媽安危喊告：已諮詢律師

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

台南轎車占用停等區男女聊得開心　警攔查「滿車K毒味」

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

北士科綠色頂辦「遠雄商舟」　搶重劃初期低基期效益

Joeman、蕾菈夫婦持大麻被逮！當庭寫悔過書、服義務勞務換緩起訴

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

青鳥行動是太陽花2.0？大學師曝2者最大差別

卓榮泰週五施政報告　韓國瑜化身風紀股長：立委禁穿牛仔褲球鞋

傅崐萁批《刑法100條》害他被關！　綠委轟「騙子」

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

陳雪生怪叫「歐嗚歐嗚」　下午睡死忘記表決

傅崐萁自稱五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆

快訊／傅崐萁跳腳嗆綠委「人渣」　韓國瑜制止：尊重發言委員！

7萬公民力量沒白費　青鳥行動預告「周旋到底」

傅崐萁開轟刑法100條　網挖黃國昌舊文

連2屆被判當選無效！彰化議員丟寶座

王義川自爆監控人民！　國民黨告發違反《通保法》

更多熱門

相關新聞

沈伯洋公開肯定徐巧芯！　「質詢有準備的」

沈伯洋公開肯定徐巧芯！　「質詢有準備的」

民進黨立委沈伯洋今（29）日於臉書發文，針對立法院近期亂象痛批，表示整個立法院中，質詢最沒內容、最愛造謠、完全不適格的立法委員，絕對是羅智強、傅崐萁和王鴻薇。然而，對於網友提出的「徐巧芯未上榜」一事，沈伯洋回應，徐巧芯的質詢是有準備的。

綠委不滿廢監院　柯文哲酸「雙標黨」

綠委不滿廢監院　柯文哲酸「雙標黨」

酸賴清德「仍在當民進黨主席」　朱立倫：總統就任不該當家鬧事

酸賴清德「仍在當民進黨主席」　朱立倫：總統就任不該當家鬧事

傅崐萁嗨喊「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

傅崐萁嗨喊「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

關鍵字：

國民黨傅崐萁監察院李彥秀朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

郭書瑤首露面「落淚道歉」

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

昆凌2歲小女兒「做家事」！

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面