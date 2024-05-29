快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院昨日三讀攸關國會改革的《立法院職權行使法》部分條文修正案，將讓國會擁有調查權，國民黨團總召傅崐萁則稱下一步要廢除監察院，「中華民國就應該是一個三權分立的政府」，放話藍白將成立在野黨特偵組查弊案。不過，國民黨文傳會主委李彥秀今（29日）下午受訪時兩度強調，「五權分立」是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是國人的期待。

李彥秀也批評目前在監察院長陳菊主政下的監察院，已經完全沒有功能，原本監察院應該監督行政權，卻變成打擊政敵，包括今年總統大選監察院還調查國民黨總統候選人侯友宜35年前的舊案，這就是為何國人不斷討論監察院存在的必要性。

李彥秀諷刺，監察院昨天在立法院三讀通過修正《立法院職權行使法》的第一時間，就發出新聞稿質疑違反「五權分立」，但過去監察院面對立法院或民眾遞送的許多案件，恐怕監察速度都沒有比昨天發新聞稿的速度來得快。

媒體追問國民黨是否同意廢除監察院？李彥秀回應，人民對於民進黨主導下的監察院，大家覺得沒有功能，但現在還是「五權分立」，應該儘速讓監察院有一定的功能，為國人所期待。

至於傅崐萁是否有與國民黨主席朱立倫討論過此事？李彥秀說，目前沒有聽說，但「五權分立」向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能，希望透過改革加以推動。

是否擔心未來大法官針對修法內容做出違憲解釋？或是否會在大法官做出解釋之前，儘速調查一些案件？李彥秀表示，無論賴清德總統或行政院也好，都應該尊重現在國會多數民意所選出來的立法委員，並尊重國會審議結果，她並強調，國會改革不是洪水猛獸，國民黨希望讓國家回到正軌，而且很多國家的國會都有聽證權與調查權，一些過去國人認為可能有弊端的案件，國民黨未來都會調查清楚，民意的需求在哪裡，監督的力道就會在哪裡，而且國民黨不會胡亂監督。

李彥秀並指出，修法內容經總統公布施行後，國民黨就會著手成立調查委員會，把過去一些國人想知道的弊案做進一步的釐清。

