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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆買20萬護具防身　徐巧芯：若要我拿掉裝備「先拔吳秉叡牙齒」

▲▼徐巧芯 聯訪 秀手機紀錄 背景圖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會21日續審《立法院職權行使法》部分修正草案，藍綠爆發衝突，民進黨立委黃捷酸藍委「穿的像鎮暴警察」，網紅四叉貓則揭露藍委徐巧芯買了5萬多元裝備。對此，徐巧芯今（23日）受訪表示，由於上周五藍委多人受傷，自己週六到週一連跑三天迪卡農跟野球店，買了全身護具，但不算武器，「要我們把裝備拿掉，是不是請民進黨先把吳秉叡牙齒拔掉？」

被質疑花20萬買護具太誇張？徐巧芯說，自己看到立委們不管男女都受傷，像是王鴻薇幾乎都瘀青，真的不忍心，所以週六到週一連跑三天迪卡農跟野球店，買很多護具，但這些都不屬於武器，因此若民進黨要求要國民黨立委把裝備拿掉，「是不是請你們先把吳秉叡牙齒拔掉？」

徐巧芯進一步表示，除了護具之外，還有採購醫療用品，像是酸痛貼布、肌樂，藍委吳宗憲在衝突中，除了肋骨骨裂，還會一直咳嗽，因此她也跑到醫療用品店買了護胸給吳，在傷口復原前，吳宗憲應該都會一直戴著。

徐巧芯還說，久站會使人靜脈屈張，聽葉元之說立法院長韓國瑜因為主持議事，一天要站十幾個小時，她等一下就會把小腿醫療型護具送到院長室，讓韓國瑜在站的時候保養身體，在主持會議舒服一些。
 

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