國發會鬆口核能「尋求全民共識」　行政院：非核家園是不可放棄目標

▲行政院發言人陳世凱主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

賴清德政府上台後，核能存廢議題再掀起討論。國發會表態核能議題需取得全民共識，才能做一些決定，對此，行政院發言人陳世凱說，追求非核家園是不可以放棄的目標；針對國民黨團提出核電廠延役的修法且已付委，陳表示，對於核電所提供的建議或是未來可能提供的立法程序，行政院都予以尊重。

針對核電議題，國發會副主委高仙桂22日在立法院經濟委員會上表示，站在國發會立場，「尋求全民共識」政府才能在核能議題上做一些決定。對此，行政院發言人陳世凱說，追求非核家園是不可以放棄的目標，這是卓院長揭示過的，這樣的做法才是對地球負責也是對後代子孫進我們這一代的責任。

陳世凱說，政府必須要打造一個更穩定的經濟發展環境，持續穩定安全的供電、持續發展綠能，這是必然要做到的目標，「持續再生能源的發展，更重要的是電網跟電力的系統強化，解決北部長期用電大於發電、仰賴中南部支援的問題，是未來一定要努力的方向」。

而針對國民黨團提出核電廠延役的修法且已付委，行政院會支持延役還是提出對案？陳世凱說，能源轉型是這幾年民進黨政府一直以來，不管是蔡英文總統任內或是賴總統任內，很相關很重要非常關注的議題，「尤其是針對能源轉型怎麼轉到永續、綠能的發展，這部分我們非常關注」，至於非核家園的追求，都是依法進行。

針對立法院所謂立法的進程，陳世凱表示，對於核電所提供的建議或是未來可能提供的立法程序，行政院都予以尊重；未來，行政院在能源政策上會持續突動綠能發展以及用電韌性的維護跟管控，「至於立院提供的立法建議或是法規，一定也會遵循法律意見進行」。