陳玉珍嘆「共軍環台軍演」劍指美國　賴清德就職演說成導火線

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國解放軍東部戰區今（23日）7時45分開始在台灣週邊開展聯合演訓，以5大紅區「包圍台灣」，發言人更聲稱此舉是對「台獨」分裂勢力，謀「獨」行動的有力懲戒。國民黨立委陳玉珍受訪時坦言，自己此刻的心情非常沉重，尤其陸方聲明中提及的「外部勢力」，就是劍指美國，而本次軍演的導火線，就是總統賴清德520發表的就職演說。

陳玉珍說，共軍軍演地點離「烏丘嶼」非常近，船開出來就是在烏坵邊，約莫才900公尺，讓她感覺心情沈重，大陸軍演聲明中還提到「全面性」；陳玉珍解讀「全面性」就是指台澎金馬，這是大陸很強烈的宣示，聲明中提到「對外部勢力」，則意指美國，要求美國別再干涉大陸處理對台事務的決心。

陳玉珍強調，大陸本次軍演就是針對賴清德的520就職演說，外交事務上關係不好就是敵對，若能友善往來，「不說比說還好」，起碼保持一點策略性模糊，有時也不是一件壞事，但賴清德在520就職演說中，不但沒有去提兩岸「可能有共識、或往好處發展的通關密語」，舉例而言像是「中華民族」，反而去戳破原來可能「可以隱入不談的東西」。

陳玉珍直言，賴清德就職演說的前段就已經點出，會尊重中華民國憲法，後段卻說出和中華民國憲法不一致的言論，她推測，大陸知道中華民國跟美國靠近，美國一定知道相關情事，甚至相信美國已經看過演講稿，而台海局勢在美中控管之下，陸方也知曉美國都知道台灣相關情事，但賴清德還是希望往這樣走，她認為，陸方應該也感受到賴清德決心大概是蠻強的，大陸才透過軍演要有所表示。