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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革法案明交鋒　國民黨開國際記者會：林佳龍曾提藐視國會

▲國民黨召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會明日將續審《立法院職權行使法》修正草案，預期將再通過國會聽證權。國民黨今（23日）召開國際記者會，主張立法院議場內的國民黨立委絕對對得起多數民意，中華民國立法院的國會改革勢在必行，除解釋藐視國會罪有刑責，是參考現任外交部長林佳龍任立委時提出的條文外，也向國際社會表達，監督制衡是台灣主流民意的期待，民進黨用錯誤、偏頗的論述誤導外國朋友，令人高度遺憾。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，2024年總統與立法委員大選的結果，在野黨是多數，民進黨則是行政與立法的雙重少數。國民黨推動國會改革，就是要承擔起多數民意的期待，發揮在野聯盟在立法院的多數席次，強化立法院監督制衡的權力。過去一個禮拜大家在立法院看到的，是百分之百的台灣內部政治過程，是在野聯盟為了回應多數民意推動改革，卻遭到少數黨議事杯葛、暴力干擾。

柯志恩指出，民主最重要的兩個原則，就是「少數服從多數」和「權力監督制衡」。很遺憾的，我們看到民進黨這一個禮拜的表現，推翻了第一個民主原則；而民進黨行政官員在立法院的傲慢態度，則是推翻了第二個民主原則；為了鞏固及深化台灣民主，中華民國立法院的國會改革勢在必行。

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

柯志恩表示，國民黨對於民進黨連國會改革也能抹紅，煽動「抗中保台」跟「亡國」感到遺憾，立法院議場內的國民黨立委絕對對得起多數民意，就像國民黨主席朱立倫所說，民進黨別想用少數暴力、街頭暴力阻礙台灣的民主深化。

國民黨立委吳宗憲指出，有關國會改革，民進黨已經喊了8年，到頭來是真的做了改革？民進黨讓行政權獨大、讓國會權變小，這是絕對的權力帶來絕對的腐化。他表示，這次國會改革法案的審查，自己擔任立法院司法及法制委員會召委時，歷經3場總計49位專家學者參與公聽會、2次委員會審查、1次專案報告、4次朝野協商，法案審查甚至超過7個小時，審議過程，皆讓立委充分發言，但立委不願就法案內容進行討論，而是不停的謾罵。

吳宗憲表示，目前執政黨為了希望國家沒有人監督行政權，所以不希望法案過關，用側翼網紅抹黑，更以「黑箱立法」迷惑年輕人；政府完美利用現代人對資訊取得習慣快速、簡短，並未完整了解前因後果，所以用錯誤宣導來帶風向。

吳宗憲也列舉，民進黨陳瑩一分鐘把勞基法送出委員會，邱議瑩60秒通過前瞻條例，郭國文5分鐘內強行通過國務機要費除罪化，審公民投票法時，蔣絜安趁著國民黨以為散會離席後，突襲逕付二讀，這才是黑箱；此外，大家都不知道政府的疫苗、武器採購，這也才是黑箱。

吳宗憲強調，有關法案內容，可以調查部隊及藐視國會罪有刑責，是參考現任外交部長林佳龍提出的；可以對隱匿及不提供資料的人民團體連續開罰是參考現任全國律師聯合會理事長尤美女提出的；可以對不配合或同樣隱匿的公務員開罰，這是參考現任國防部長顧立雄所提的，這全是民進黨當初提出的國會改革，怎麼過去可以，現在卻說是違反憲法，非常荒謬的。

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