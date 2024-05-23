德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後再跟人民交代

▲國民黨召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野黨團近日為「國會改革法案」爆發激烈衝突，國民黨、民眾黨21日時再次聯手，通過立法院「禁止反質詢」等藐視國會罪規定，許多民進黨立委對此憂心忡忡，認為連定義都沒寫清楚。國民黨今（23日）上午召開國際記者會，現場外媒《德國之聲》提問，反質詢的明文定義為何？藍委吳宗憲僅回應，立法完成後會再跟人民做交代。

立法院會已二讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。然而在法案審查過程中，綠委吳秉叡便質疑，藍白兩黨推動的法案中，有關「反質詢」的定義不明，這樣的條文是很危險的，若備詢人的回答不被立委接受，就會變成反質詢，備詢人不回答就變成藐視國會，然後就要給予處罰。

國民黨今日上午召開國際記者會，現場同樣也有外媒《德國之聲》提出相同質疑，藍委吳宗憲回應，一直以來國會應該是由立法權監督行政權，但官員答詢時卻不就問題答詢，反過來質疑立委，「你是在問什麼」、「你問這什麼問題？」，他也簡單舉例，質詢NCC主委陳耀祥時，跟他提到說制度沒有問題，是主委在濫用制度，他當時居然反問我制度若沒問題為何要修法？

吳宗憲強調，之後都會把案例跟人民做交代，立法完成後會跟人民好好說明。

▲國民黨召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會，圖右為吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

二讀條文規定，為完備立法院監督行政之權，質詢的答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為避免國防、外交明顯立即的危害或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會的行為。被質詢人非經立法院院會或各委員會同意，不得缺席。

二讀條文規定，違反上述規定的政府人員，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。被質詢人經主席依規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。逾期仍不改正者，得按次連續課處罰鍰。