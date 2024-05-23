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黃揚明爆民進黨「開八位數」爭立院龍頭挨告　將傳徐巧芯作證

▲▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

記者黃哲民／台北報導

媒體人黃揚明日前公開指稱，民進黨在今年（2024年）新科立委推選立法院長期間，接觸國民黨特定立委「開出八位數利益」引誘倒戈，民進黨批黃造謠、提告要求賠償100萬元並刊登澄清啟事，台北地院今（23日）首度開庭，法官准許今年7月1日傳訊黃的消息來源、立委徐巧芯作證。

民進黨委任律師黃帝穎開完庭受訪指出，徐巧芯並沒現場見聞所謂「民進黨對國民黨特定立委開出八位數利益」，頂多是傳聞甚至道聽途說，若徐到公開法庭作證又講述不實內容，「我們不排除在採取法律救濟」，但黃沒明說屆時是否會對徐提告。

黃揚明今委任律師出庭代打，強調黃事先採訪查證、據實陳述，消息來源為國民黨立委徐巧芯，徐跟黃說2月1日在立院議場內，多位立委打聽誰被開出「八位數」跑票價碼，且有「位居要職立委」證實此事，黃也從其他管道查證得知相同內容，已盡合理查證義務。

法官想知道徐巧芯到底跟黃揚明具體說了哪些內容、黃有無向國民黨其他人交叉求證。黃揚明的律師表示徐事後也在政論節目描述跟黃所說的相同內容，所以聲請傳喚徐巧芯作證。

▲▼民進黨委任律師黃帝穎告媒體人黃揚明，求償100萬元並須在報紙刊登澄清聲明。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨委任律師黃帝穎告媒體人黃揚明，求償100萬元並須在報紙刊登澄清聲明。（圖／記者黃哲民攝）

黃帝穎認為黃揚明是第1個不實指控「民進黨對國民黨特定立委開出八位數利益」，形同指控民進黨涉嫌投票行賄罪，但現有資料顯示欠缺查證，徐巧芯頂多為道聽途說的轉述者，縱然出庭作證再說一遍，「也只是增加民進黨另行提告的因素」。

黃揚明的律師反駁指出，不能苛求新聞從業人員如同檢察官一樣有權訊問當事人，否則等於箝制新聞自由與言論自由，民進黨執政多年，本應接受媒體輿論監督。法官諭知7月1日上午11點再開庭，傳訊徐巧芯作證釐清。

新科立委今年2月1日就職並推選正副院長，由國民黨不分區立委韓國瑜當選立院龍頭，事後爆發民進黨、民眾黨隔空交火誰主動致電「喬立法院長選舉」，黃揚明同月3日在電視台政論節目爆料，指民進黨透過不同管道接觸國民黨特定立委，「開出八位數利益」勸說跑票，但沒成功。

民進黨反擊黃揚明涉嫌造謠，若拿不出證據，就不該含沙射影、傷害民進黨名譽，民進黨隨即對黃提告求償100萬元並須在報紙刊登澄清啟事，聲稱若勝訴將捐做公益。

黃揚明回嗆「深感榮幸」成為民進黨主席賴清德當選總統後，第1位被民進黨提告的媒體人，他有採訪查證，說的比問到的內容還多，相關證據會在法庭提出，也會持續監督執政者，「寧鳴而死、不默而生」。

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關鍵字：

黃揚明媒體人徐巧芯消息來源合理查證澄清啟事

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