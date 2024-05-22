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黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

▲▼立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

▲黃捷質詢「早餐吃什麼」，官員拒答變成藐視國會。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立院近日審議國會改革相關法案，其中一項藐視國會罪21日二讀通過，民進黨立委黃捷22日質詢時，詢問內政部次長董建宏「早餐吃什麼」，聽到對方以隱私為由拒答，表示董建宏的回應已涉及藐視國會罪。對此，國民黨高雄市議員白喬茵忍不住諷刺，「不要再頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話好嗎」。

國民黨高雄市議員白喬茵22日在臉書表示，黃捷昨天（21日）有一個偉大發言「藍白通過的國會聽證調查權是惡法，是查水表法」，沒想到今天（22日）又說出另一個偉大發言「官員如果沒有回答立委『早餐吃什麼』，恐怕會成藐視國會罪」。

白喬茵說，針對第1點，2013年，民進黨版本首度把人民列入可調查對象，甚至罰則高達4萬元至20萬元，比現在的版本1萬元至10萬元還要高，高雄市長陳其邁正是連署人之，原來查水表法案的創始者是民進黨。

白喬茵還說，至於第2點，國會議事殿堂不是討論吃什麼、喝什麼、買什麼的聊天場所，是討論涉及國家利益人民權益的重地，「黃捷想問吃什麼早餐，那就是個人素質的問題了，不要再頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話好嗎？」

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