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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷曝查水表條款通過4後果　醫師杜承哲：有人將自己打造成神

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委黃捷表示，藍白47、48條查水表條款剛剛過了，未來任何人都有可能被迫交出隱私；胸腔外科醫師杜承哲直指，國民黨團總召傅崐萁手握三權，「有人剛剛將自己打造成神了」。而面對外界質疑，傅崐萁目前尚無回應，他的臉書最新PO文是國會直播影片，「國會改革，挑燈夜戰，戰鬥到最後一刻！」

▲▼立法院院會，民進黨團手持太陽花。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，民進黨團手持太陽花抗議。（圖／記者李毓康攝）

立法院21日續審由藍白2黨提出的國會擴權法案，針對賦予立法院對重大事項調查權與調閱權的45至48條，在21日晚間完成二讀程序。對此，黃捷在臉書發文表示，藍白47、48條查水表條款剛剛過了，未來包含部隊、政府人員、企業、一般人民都有可能被迫交出隱私，造成嚴重的國安洩密風險、迫害公務人員、窺探商業機密、侵害人民隱私共4個後果。

胸腔外科醫師杜承哲臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲）

▲杜承哲臉書發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲）

胸腔外科醫師杜承哲也在臉書發表意見，他直言，第47 48條國會無限擴權法案通過，代表「有一個人現在登基成無論是李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德都比不上的大皇帝，因為他可以手握立法、司法和行政三權」，他甚至在文中直接點名傅崐萁，「有人剛剛將自己打造成神了」。

不過，面對外界的質疑，傅崐萁目前尚無回應，他的臉書最新PO文是一段長達1個小時的直播影片，「國會改革，挑燈夜戰，戰鬥到最後一刻！」

▼立法院外的抗議人潮。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

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