黃捷掀「查水表條款」通過4大後果：所有人都能被叫去問話

▲黃捷在臉書曝光「查水表條款」通過的4大後果。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院21日續審由藍白2黨提出的國會擴權法案，針對賦予立法院對重大事項調查權與調閱權的45至48條，在21日晚間完成二讀程序。對此，民進黨立委黃捷21日表示，藍白2黨提議的47、48條「查水表條款剛剛過了」，未來從政府人員到一般老百姓都可能被迫交出隱私，造成4大嚴重後果。

民進黨立委黃捷21日深夜11點多在臉書表示，不幸的，藍白47、48條查水表條款剛剛過了，請大家告訴大家，藍白立委通過的惡法，可擅自要求部隊、政府人員、企業甚至一般人民交出隱私，可能造成「嚴重國安洩密風險」、「迫害公務人員」、「窺探商業機密」、「侵害人民隱私」等4大嚴重後果。

她說，未來「任何人」都可能被叫到立法院問話，若不提供資料，藍白立委就可能罰錢，而且按次處罰、一次最高10萬，還可已連續開罰，直到當事人交出資料或機密為止。

▼黃捷臉書全文。（圖／翻攝自臉書／黃捷）

《立法院職權行使法》藍白版本國會改革法案中的第47條二讀條文規定，調查委員會或調查專案小組為行使調查權，得要求政 府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於五日內提供相關 文件、資料及檔案。但相關文件、 資料及檔案原本業經司法機關或 監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。

調查委員會或調查專案小組為行使調查權於必要時，得詢問相關人員，命其出席為證言，但應於指定期日五日前，通知相關人員於指定地點接受詢問。被調閱文件、資料及檔案之政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員在調閱期間，應指派專人將調閱資料送達立法院指定場所，以供參閱，由立法院指派專人負責保管。

第48條二讀條文規定，若政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。

法人、人民團體或社會上有關係人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、 拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。

