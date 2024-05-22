台灣人把憤怒聲音送進立院！　呂秋遠嗆：藐視「白藍國會」算我一份

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／主辦提供）

記者郭運興／台北報導

立法院昨續審國會改革法案，大批民眾聚集院外抗議「程序黑箱」，人數一度傳出超過3萬人。對此，律師呂秋遠今（22日）表示，這麼多男女老幼冒著大雨，不忍心民主被藍白糟蹋，藍白在立院浪費著台灣納稅錢，那台灣人只能把憤怒的聲音，送進裡面。他強調，從今以後，藐視這個白藍國會，算他一份。

呂秋遠於臉書表示，自己站在立法院群賢樓門口，大家喊著口號，沒有攝影機、沒有記者，而立法院內的立法委員，不分黨派，只知道要表決，卻不知道自己在表決什麼，沒有討論，表決就這樣通過了。

呂秋遠點出兩點，「國會改革」將帶來的影響，第一點，他表示，未來藍白可以任意把政府官員，不論是行政、監察與司法官員，都可以叫過來罵。即便是「機密事項」，也不能不說、不能請假，不能反問，不能拒絕提供資料，不然就會移送地檢署偵辦。

第二點，呂秋遠強調，對於一般企業、團體、民眾，他們可以任意索要公司、個人機密資料，也可以要求到立委前說明，不去不給，就要罰鍰，而且可以連續處罰。

呂秋遠強調，這種違憲、擴權的法案，不用經過討論、不用經過委員會審查，直接以多數碾壓所有的反對意見，這就是所謂的「國會改革」法案？

他說，其實，這種立法品質、內容與程序，已經不能稱得上是法律，「品質低劣、內容邪惡、程序黑箱」，即便三讀通過，也注定會被憲法法院宣告違憲。

呂秋遠批評，這麼多人冒著大雨、趕著下班、熬夜守候，在炎熱的深夜裡，被院內的國民黨、民眾黨立委嘲笑。為了什麼？只為了藐視這個「國會」，這個充斥著「岳不群、丁春秋之流」的場所，他們正在浪費台灣的納稅錢，徒勞無功的證明要擴權叛國，難道不值得藐視？

最後，呂秋遠認為，現場有學生、同志、異性戀、情侶、年輕人、老年人，更有像他一樣的中年人，大家都知道這項法案終將被宣告違憲，但不忍心民主被藍白糟蹋，藍白在立法院裡，浪費台灣的納稅錢，那台灣人只能把憤怒的聲音，送進裡面。他強調，從今以後，藐視這個「白藍國會」，算他一份。

▼立法院外民眾穿雨衣抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

