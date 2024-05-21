快訊／復刻2014！綠拿「太陽花版」布條出場　喊「反黑箱、反擴權」

▲立法院院會，民進黨團持續高喊「反黑箱，反擴權」。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，目前已滿到中山南路，主辦單位也喊出現場已有8千人；立法院稍早發出公告，今日5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。而在休息片刻後，傍晚院會，民進黨拿黃底黑字、太陽花風格大型布條「反擴權、挺台灣」出場。

民進黨晚間拿黃底黑字大型布條「反擴權、挺台灣」出場，在喊話數分鐘後，議程繼續，民進黨立委黃捷提案說明時表示，不知道剛剛休息時，藍白兩黨立委敢不敢站到外面跟年輕人對話，剛剛他們對年輕人訕笑、是何等傲慢，藐視國會罪卻是藐視人民，現在無法無天了嗎？

黃捷指出，國會擴權法案中就是把自己當成太上皇，現在就是藐視全國人民，大家看得下去嗎？侵害人民隱私、迫害人民自由，場外這麼多年輕人淋著大雨表達心聲，一個民意代表卻用這種態度面對。

黃捷也點出，民眾黨立委黃國昌從早上到現在只會直播，不敢發言、不敢解釋，黃國昌10年前說 「如果未經實質審查，那就是我們進一步行動的時候。」

黃表示，捍衛民主、把國家拿回來，他現在只敢躲在國民黨、韓國瑜後面，可恥、可笑、可悲，黃國昌也不敢面對場外群眾，躲在這裡像個小丑。