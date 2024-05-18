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520世界蜜蜂日雲林Follow蜜　蜜蜂故事館「愛蜂宣誓」

▲台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館主辦520台灣世界蜜蜂日，邀集2民眾手作蜜源植栽，擁抱地球、傳達對蜜蜂的感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館主辦520台灣世界蜜蜂日，邀集來賓手作蜜源植栽，擁抱地球、傳達對蜜蜂的感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為響應520「世界蜜蜂日」台灣蜜蜂與蜂產品學會以及蜜蜂故事館在農糧署及雲林縣政府的指導下，於5月18、19日兩天在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日520一起蜂Taiwan！Follow蜜」活動，透過活動傳達蜜蜂對世界的貢獻，讓民眾建立生態環境永續的認知。

活動現場進行愛蜂宣誓以及蜂動時刻啟動儀式，現場邀集200多位民眾手作蜜源植栽，擁抱地球、傳達對蜜蜂的感謝，包括縣長張麗善、農糧署中區分署副分署長鍾孟佳、立委張嘉郡、劉建國、縣議員李明哲，縣農會總幹事陳志揚、苗栗區農業改良場場長呂秀英、蜜蜂故事館董事長程錡等人參加。

▲台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館主辦520台灣世界蜜蜂日，邀集2民眾手作蜜源植栽，擁抱地球、傳達對蜜蜂的感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館主辦520台灣世界蜜蜂日，邀集民眾手作蜜源植栽，擁抱地球、傳達對蜜蜂的感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，蜜蜂是生態環保的指標昆蟲，蜂蜜更是健康營養天然農產品，大家一起響應愛蜜蜂，建立生態環境永續的地球。蜂蜜營養健康，縣府與許多農民結合，將這項營養的天然食品推廣到市場，520是「世界蜜蜂日」，今天活動推展愛護蜜蜂、守護地球，意義非凡，也請大家將愛護蜜蜂的心落實在生活之中。

台灣蜜蜂與蜂產品學會理事長彭及忠表示，聯合國推的永續環境目標中，蜜蜂扮演非常重要的角色，它對農作物的生長、環境生態維護都有重要貢獻，在520「世界蜜蜂日」前夕舉辦這項活動，傳達蜜蜂對世界的貢獻，讓民眾建立生態環境永續的認知。

蜜蜂故事館董事長程錡表示，「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動於今、明兩天於古坑蜜蜂故事館舉辧，活動有「當蜂蜜風味輪遇上咖啡風味輪」蜂蜜品評、我愛蜂蜜市集、下午茶 DIY 等，歡邀民眾參加。

▲台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館主辦520台灣世界蜜蜂日，邀集2民眾手作蜜源植栽，擁抱地球、傳達對蜜蜂的感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善受邀參加「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動，與現場民眾宣誓「守護蜜蜂，愛護地球，蜂Taiwan! Follow蜜!」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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