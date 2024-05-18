重要民俗「雲林六房媽過爐」登場...路線長62公里　萬人陪媽祖搬家

▲縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠前往虎尾鎮過溪股溪埔仔廍紅壇，祈求六房媽庇佑鄉親都能無災無難、平安順遂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家重要民俗雲林六房媽過爐今（18）日登場，縣長張麗善前往虎尾鎮過溪股溪埔仔廍紅壇，祈求六房媽庇佑鄉親都能無災無難、平安順遂。隨後恭迎六房媽神尊登轎，並點燃起馬炮，恭送六房媽過爐至斗南鎮烏瓦磘臨時紅壇。

雲林六房媽「有神無廟」、無固定廟宇，是安奉於爐主所興築的「紅壇」為祭祀場所，每年搬遷到下個紅壇地點的儀式即為「過爐」，此為全台灣規模最大的搬家神明，極具特色，於2013年登錄為雲林縣民俗，2017年登錄為國家重要民俗，保存者為中華民國六房媽會。

▲國家重要民俗雲林六房媽過爐今日登場，遶境隊伍綿延數公里，所到之處熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午6點整在虎尾鎮中溪里過溪股溪埔仔廍紅壇發炮啟程，於新輪值股斗南股各庄頭遶境，至烏瓦磘臨時紅壇安座，今年路線長約62公里，保存者中華民國六房媽會表示，約有30多個組陣頭參與，隨香人潮達數萬，今年堪為近年來最具規模的一次。

縣長張麗善表示，每年農曆4月中旬舉行過爐遶境，都需投入動員許多人力來自主參與並支援，其中更有非常特別的擔花、擔燈，更是繞境隊伍中非常特別的組成，共同成就過爐盛事。此外，六房媽會對於維護六房媽宗教信仰，包括六房媽正駕神像修容及提報執事牌列為歷史古物等無形文化推廣傳承活動相當用心，都非常值得肯定。

▲雲林六房媽「有神無廟」、無固定廟宇，是安奉於爐主所興築的「紅壇」為祭祀場所，每年搬遷到下個紅壇地點的儀式即為「過爐」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）