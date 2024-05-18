全國氣象站拼圖缺2塊　雲林古坑、苗栗後龍站今年底啟用

▲雲林古坑、苗栗後龍氣象站於今年啟用，完成「一縣市一氣象」拼圖。圖為玉山氣象站。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為完備國土氣象監測與服務體系，中央氣象署2009年起推動「一縣市一氣象站」，設置能夠觀測溫度、風雨、濕度的氣象站，氣象署表示，雲林古坑、苗栗後龍氣象站將在今年底啟用，全國22縣市氣象站拼圖完成，未來有專業人員駐守，提供在地氣象細緻化服務與防災需求。

台灣擁有多變複雜的天候，為掌握氣象脈動，目前20縣市均設有地面綜觀氣象站，並在各地建置500個以上自動氣象及雨量觀測站，蒐集到觀測資料作為預報使用，即時提供給防災、水利單位運用。

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氣象署指出，為提供全方面氣象資訊與完整防災服務網，提出「一縣市一氣象站」計畫，去年已將彰化田中氣象站啟用，雲林古坑、苗栗後龍2處氣象站正在建置，年底會啟用，今年全國每個縣市將都會「有人」氣象站，15年時間完成該計畫。

氣象署說，目前雲林、苗栗氣象相關業務，先由彰化及台中氣象站人員支援協助業務，今年底啟用後雲林及苗栗就都是「有人氣象站」，提供在地民眾天氣資料與諮詢，並加強與地方政府防災機關聯繫，未來也會投入地方特性氣候研究。

此外，全台設有7座氣象雷達站，分布在本島北、中、南、東等地，氣象署表示，時常發生霧鎖金門、馬祖的情形，班機船舶無法起降，影響交通往返，所以今年將在金馬增設2類雷達站，分別是觀雲與觀雨雷達，加強劇烈天氣與霧季監測，正在進行採購作業，明年展開執行，預計2030年完成。