國會改革法案引發衝突　張嘉郡：雙重標準不可思議

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部於今（18）日舉行新任主任委員布達典禮，由立法委員張嘉郡接任。針對昨日立法院進行國會改革5法三讀表決，藍綠白立委爆發激烈衝突，張嘉郡表示，改革案中，國會的聽證權、官員在國會議事殿堂上不准說謊等等，是早在八、九年前民進黨提出的版本，為什麼現在自己在反對，實在不可思議。

▲國民黨雲林縣黨部新任主委、立法委員張嘉郡針對17日國會衝突事件。（圖／記者蔡佩旻攝）

國民黨雲林縣黨部新任主委、立法委員張嘉郡受訪表示， 對的事情還是要堅持去做，希望更多的全國人民可以理解，絕對不是像民進黨所說的國會擴權等等，因為整個版本都是他們當初所提出的一模一樣，並沒有不一樣！所以不能理解為什麼會有這樣雙標的狀況。

針對民進黨團總召柯建銘點名立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁以及民眾黨團總召黃國昌三人「是台灣歷史的罪人」，張嘉郡指出，柯總召可能本身還在適應「民進黨現在是少數黨」， 過去他包裹式的審核法案，少數黨在抗議的時候他也覺得理所當然。那為什麼反過來現在發生在他身上的時候會完全無法接受，甚至煽動學生到議場去抗議。

張嘉郡說，這是他可能自我心態上要調適，「為什麼柯建銘總召自己可以做的事情，在傅崑萁總召跟韓國昌總召身上就是錯的」。