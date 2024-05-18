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立法委員張嘉郡接任雲林縣黨部主委　盼招募新血推動改革

▲國民黨雲林縣黨部主委、立法委員張嘉郡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨雲林縣黨部主委、立法委員張嘉郡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員張嘉郡今（18）日於國民黨雲林縣黨部由朱立倫主席親自頒發派任書，正式接任雲林縣黨部第36任主委。縣長張麗善、中央組發會許宇甄主委暨立法委員、立委丁學忠、議長黃凱、斗六市長林聖爵等鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表會正、副主席、代表，各級社團領導幹部逾百人參加，場面熱絡隆重。

新任主委張嘉郡表示，就任後將全力以赴，未來會在既有的基礎下持續推動黨務改革，招募更多優秀的年輕新血加入國民黨，健全並活絡各基層組織，使國民黨在雲林縣成為老、中、青世代共榮的政黨。

張嘉郡說，其實重新擔任公職是受到張麗善縣長的感召，她努力為雲林縣打拼，雲林進步的動力是鄉親所期盼，所以希望在中央是有力量可以支持縣長的，例如希望高鐵增班，卻一直無法如願的有質量增班，就是在與丁學忠、許宇甄上任之後落實增班需求。

張嘉郡強調，雲林縣真的有後發先至的潛質，縣長就像是猛虎媽媽想要為雲林縣爭取每一分進步的這個空間，我希望當她的翅膀「如虎添翼」。其實從來都沒有想過有一天會擔任主委， 後來覺得主委是一個重要樞紐，把公正的、 資深的黨員跟新的黨員能夠連結，讓他們能夠更現代化與理解現在黨的方向，我覺得我有這個責任。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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