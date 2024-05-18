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社會 社會焦點 保障人權

專偷土地公朝「滑板車大盜」落網！　破壞添油箱偷6千...全都花光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六、莿桐今年3月間陸續發生4起土地公廟油香錢遭竊事件，斗六警分局獲報後組成專案小組積極追緝，並報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，積極擴大調閱監視器後，鎖定37歲鐘姓男子涉有重嫌，於昨（17）日持雲林地檢署核發拘票將嫌犯查緝到案，依竊盜罪移送。

斗六警分局說明，3月份共4處宮廟香油錢遭竊分別為，16日興貴村興中土地公廟、18日興桐村振興土地公廟、25日四合村后埔土地公廟、28日斗六市長安西路土地公廟等。鐘姓竊嫌於偏遠無人的土地公廟，以破壞香油錢箱方式竊取財物，且為規避警方查緝，先將車輛停放遠處後再騎電動滑板車犯案。

▲雲林莿桐一名37歲鍾姓男子犯下連續竊盜，昨日遭警方掌握行蹤逮捕歸案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鍾姓竊嫌將車輛停在遠處，騎電動滑板車進入土地公廟竊盜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

即便無法依交通工具於第一時間長掌握犯嫌身份，警方持續透過調閱監視器、抽絲剝繭，最後確定鐘男涉有重嫌後，雖其為莿桐人但平時居無定所且四處逃竄，在綿密監控確定行蹤後，於昨日將其逮捕拘提到案，男子所竊得之6千餘元已花用殆盡，全案依竊盜罪嫌移送。

斗六警分局長黃念生表示，竊案發生後警方立刻調閱案發周邊監視器影像，確認犯嫌做案手法及蹤跡，並緝獲犯嫌到案，展現警方維護地方治安之決心，不容任何非法之徒挑戰。另呼籲各宮廟應加裝監視系統，定時清點廟內財物，避免成為竊賊覬覦目標。

▲雲林莿桐一名37歲鍾姓男子犯下連續竊盜，昨日遭警方掌握行蹤逮捕歸案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林莿桐一名37歲鍾姓男子犯下連續竊盜，昨日遭警方掌握行蹤逮捕歸案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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