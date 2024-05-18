國會改革法案引爆衝突　朱立倫控民進黨「無法無天」

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部於今（18）日舉行新任主任委員布達典禮，由國民黨主席朱立倫親自頒發派任書予立法委員張嘉郡。針對昨日立法院進行國會改革5法三讀表決，藍綠白黨團爆發激烈衝突，朱立倫強烈譴責民進黨的暴力跟無法無天。

▲國民黨主席朱立倫受訪表示，要代表民主、代表民意，強力譴責民進黨的暴力跟無法無天。（圖／記者蔡佩旻攝）

朱立倫受訪表示，要代表民主、代表民意，強力譴責民進黨的暴力跟無法無天，試圖攻佔主席台並禁錮國會議長，完全不顧中華民國已經走到民主的現狀，能夠在國會當中打警察、攻立委，然後不斷地修理所有為民主努力的立法委員，我相信這是民眾無法接受的。

朱立倫說，昨天要通過的是國會改革法案、陽光法案，不管是調查局或總統相關的國情報告，以及有人事的透明聽證，這每一項的主張都是現代民主、西方民主國家通行多年，也是民進黨過去在野時候長期的主張。期盼全民力挺所有國會改革法案，讓陽光照進立法院、讓未來的所有的人事統一權要經過聽證、讓不公不義能夠在立法院完全揭露出來，這才是我們新的國會。

朱立倫強調，「再一次呼籲賴清德主席，不要用傲慢的心態反守為攻，當家還要鬧事、講出說要奮戰到底，民進黨到底是一個民主政黨、還是一個暴力政黨，到底是還有沒有法律的觀念在心中，還想要號召學運、號召群眾，這可能是全世界民主之恥、民主的笑話，我們希望新的520之後是一個民主進步的社會，而不是一個民主暴力的社會」。