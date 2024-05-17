　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵雲林站確定增班！　 7／1起每週常態增力15班次

▲高鐵公司副總經理鄒衡蕪今日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲高鐵公司副總經理鄒衡蕪今日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員張嘉郡、丁學忠邀5月9日請交通部次長胡湘麟、鐵道局、台灣高鐵公司於高鐵雲林站會勘共識增班需求，今傳回佳音，高鐵公司拍板，從7月1日每週常態增班15班次，會踩跳蛙式停靠方式，平日增10班、假日增5班，盼有效調解商務通勤時段與假日出遊時段的搭車人潮。

立委張嘉郡、丁學忠多次在立院總質詢、經濟與交通委員會上爭取高鐵增班，獲得交通部次長胡湘麟的認同，高鐵公司副總經理鄒衡蕪今（17）日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策，在現有班次營運許可之下，每週將常態增班15班次，平日10班、假日5班，踩跳蛙式停靠方式，而非站站停方式，以期縮短通勤時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵雲林站。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高鐵雲林站除逢假日一票難求，搭車人潮更造成聯外交通堵塞。（圖／記者蔡佩旻攝）

張嘉郡強調，擔任立委時成功爭取雲林設站，通車8年來，載客量不斷攀升，旅外鄉親假日返鄉常常買不到車票，被迫只能轉往鄰近的嘉義站或彰化站下車，因此，張嘉郡今年重返立院，希望高鐵能增班停靠雲林站。

張嘉郡表示，感謝高鐵公司的正面回應，希望等新車購入之後，高鐵公司能在專業考量上，再進行通盤檢討，替雲林站再增加更多班次，服務更多旅外鄉親。7月1日開始增班「周一至周五南下增7班、北上增3班；周六南下增2班、北上增2班；周日南下1班」；上班尖峰時間將2小時有3班車、下班尖峰時間則增1班車。

▲高鐵公司副總經理鄒衡蕪今日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲高鐵公司副總經理鄒衡蕪今日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►高鐵雲林站班次少卻客流高　張嘉郡、丁學忠爭取增班並規劃後站

►「與太平媽祖結緣賜福」雲林縣議會開議日　議長黃凱贈限定版乖乖

►立委為雲林爭取3300萬經費　40年農水路終獲農水署修繕補助

►行人地獄！雲林夫妻斑馬線上遭撞飛　他空翻180度驚悚影片曝

 

ET快訊
快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」
大埔鐵板燒4分店挨罰！　腸桿菌超標
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

快訊／行人入侵軌道！遭莒光號碰撞受傷　光復＝萬榮單線行車

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

快訊／行人入侵軌道！遭莒光號碰撞受傷　光復＝萬榮單線行車

獨／吃龍蝦趁現在！　價格大崩盤...進口貨每公斤腰斬1800→1000

扯！日警查案「機密文件」被調查對象整包偷走　疑外洩犯罪組織

越南又爆集體食物中毒！近100人上吐下瀉　1人命危裝呼吸器

Toyz入獄！鳳梨「坐過牢」感嘆吐心聲：別奢望能好好生活

抓紮抓到天然ㄎ一ㄤ貓　爬籠子跌倒「乾脆躺著」放空舒服一下

快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」　緊急送醫

竹博覽會暨世界竹論壇閉幕　縣長張麗善：接軌國際邁向永續

在高雄讀大學「生活費15K」夠用嗎？網點出1關鍵：太多

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

「神奇小白」又來了　白曜誠致勝準絕殺奪單周最佳球員

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

花120萬娶越南新娘　他曝「越南女生都不想來台灣」

快訊／「阿龍」證實非原創、證據偽造

更多熱門

相關新聞

住戶熱議「4類交通幹道」誰最吵　房仲：另有大魔王

住戶熱議「4類交通幹道」誰最吵　房仲：另有大魔王

鄉民熱議，住在高鐵、捷運、國道高架橋、火車旁哪個最吵，大多人都覺得是高架橋。信義房屋專家表示，高架橋除了噪音，還有落塵問題，但以行車類路線來說，住在低樓層、門口又是公車大站的話，那個「逼逼逼」噪音也蠻可怕的。

台3乙線石崎子路段5/20起夜間進行施工

台3乙線石崎子路段5/20起夜間進行施工

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出逾1099公斤海洋廢棄物

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出逾1099公斤海洋廢棄物

施工人員觸電！高鐵：承攬商員工未依照SOP　將檢討作業流程

施工人員觸電！高鐵：承攬商員工未依照SOP　將檢討作業流程

世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動 舟山群島將可「坐火車」抵達

世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動 舟山群島將可「坐火車」抵達

關鍵字：

高鐵雲林站增班交通部

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面