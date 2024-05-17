高鐵雲林站確定增班！　 7／1起每週常態增力15班次

▲高鐵公司副總經理鄒衡蕪今日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員張嘉郡、丁學忠邀5月9日請交通部次長胡湘麟、鐵道局、台灣高鐵公司於高鐵雲林站會勘共識增班需求，今傳回佳音，高鐵公司拍板，從7月1日每週常態增班15班次，會踩跳蛙式停靠方式，平日增10班、假日增5班，盼有效調解商務通勤時段與假日出遊時段的搭車人潮。

立委張嘉郡、丁學忠多次在立院總質詢、經濟與交通委員會上爭取高鐵增班，獲得交通部次長胡湘麟的認同，高鐵公司副總經理鄒衡蕪今（17）日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策，在現有班次營運許可之下，每週將常態增班15班次，平日10班、假日5班，踩跳蛙式停靠方式，而非站站停方式，以期縮短通勤時間。

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▲高鐵雲林站除逢假日一票難求，搭車人潮更造成聯外交通堵塞。（圖／記者蔡佩旻攝）

張嘉郡強調，擔任立委時成功爭取雲林設站，通車8年來，載客量不斷攀升，旅外鄉親假日返鄉常常買不到車票，被迫只能轉往鄰近的嘉義站或彰化站下車，因此，張嘉郡今年重返立院，希望高鐵能增班停靠雲林站。

張嘉郡表示，感謝高鐵公司的正面回應，希望等新車購入之後，高鐵公司能在專業考量上，再進行通盤檢討，替雲林站再增加更多班次，服務更多旅外鄉親。7月1日開始增班「周一至周五南下增7班、北上增3班；周六南下增2班、北上增2班；周日南下1班」；上班尖峰時間將2小時有3班車、下班尖峰時間則增1班車。

▲高鐵公司副總經理鄒衡蕪今日上午親赴立法院，向張嘉郡、丁學忠、許宇甄委員報告高鐵公司的增班政策。（圖／記者蔡佩旻翻攝）