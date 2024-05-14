接任總統府副秘書長　何志偉4字回應：全力以赴

▲前民進黨立委何志偉。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

第16任總統副總統交接小組14日表示，現任總統府副秘書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副秘書長；對此，何志偉稍早僅在媒體群組給出4字回應，表示將全力以赴。

第16任總統副總統交接小組14日表示，現任總統府副秘書長張惇涵留任，何志偉候任總統府副秘書長；總統府發言人由前三立主播郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任；國史館館長由現任館長陳儀深留任。

國安會諮詢委員方面，由傅棟成、黃曙光留任，現任總統府副秘書長黃重諺、前總統府副秘書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮委，至於現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副秘書長林飛帆候任。

何志偉2024年爭取台北市士林大同區立委連任，卻在初選時敗給資深議員王世堅。而此次將任總統府副秘書長，也是繼準教育部政次張廖萬堅、法務部政次黃世杰及衛福部政次林靜儀後，又一前立委被延攬入執政團隊。

對此，民進黨立委吳思瑤受訪時則指出，這次看到未來新閣成員中，有幾位有立委經歷，也是長期經過黨內政治訓練工作者，在新政府團隊中，能繼續為台灣服務都給予支持跟祝福，幾位立委一身好功夫，用於貢獻台灣都是好事。

至於何志偉跟莊瑞雄、王世堅的官司、口角是否會影響府會合作？吳思瑤表示，政治工作者大家都很有氣度、高度，也許過去選舉衍生的事件上曾經立場不同或有競爭狀態，但民主就是展現風度。

吳思瑤表示，也是希望借重何志偉在政治領域練出的好功夫，誰不滿誰都是過去式，520後民進黨就是一個團結戰隊，大家各司其職，立法、行政、國安部門都彼此信賴。