王必勝暫別27年公職生涯　6月投入新工作「非醫界領域」

▲總統蔡英文14日頒授衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。（圖／總統府提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部現任次長王必勝今（14）日獲總統蔡英文頒授「景星勳章」。他提到，掛上勳章的同時，也要暫時結束27年的公職生涯，但後續規劃會等處理完畢，預計6月會再另外公布，會是朝「截然不同的領域」發展，未來若有需要，也會以民間人士的角度分享自己的看法。

王必勝今日在臉書分享，獲總統親自頒授「景星勳章」心中非常感動和榮耀。他說，感謝蔡總統、前行政院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、前衛福部長陳時中、衛福部長薛瑞元，在疫情期間和疫後都讓他有機會發揮專長，為民服務，並和團隊一起努力度過危機。

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「雖然免不了身上傷痕累累。」王必勝提到，直到現在，每次在公眾場合，都會接受到民眾的鼓勵，「我知道我一定做對了什麼，這一切都很值得。」不過他提到，掛上勳章的同時，要在此暫時結束27年的公職生涯，未來計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠。

▲王必勝表示，27年的公職生涯將暫時告一段落。（圖／總統府提供）

王必勝說，一切規劃待確認清楚後會再向大家報告，但不會回到醫界領域，而是民間單位服務，預計6月到新工作，若未來有什麼情況需要詢問意見，他也樂於以民間人士角度分享。

總統蔡英文14日頒授行政院政務委員林萬億、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。蔡英文感謝執政團隊及防疫團隊為國家社會的貢獻與付出。包括薛瑞元、衛生福利部前部長陳時中「二等景星勳章」，內政部次長花敬群、衛生福利部次長王必勝、周志浩、健保署長石崇良「三等景星勳章」，及疾管署署長莊人祥、副署長羅一鈞「四等景星勳章」。