Uber、foodpanda合併「政府應出動」　鄭運鵬曝重點：應訂定強制抽成上限

▲Uber Eats宣布併購 Foodpanda 台灣外送。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

外送平台「Uber Eats」宣布以9億5千萬美元現金（約300億台幣）併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業」，此併購案還須主管機關審核，預計於2025上半年完成交易。消息一出引來聲音質疑是否造成壟斷，而民進黨前立委鄭運鵬則分析，政府應「訂定強制抽成上限（例如售價的20%以下）」才較合理。

鄭運鵬指出，外送平台一定是寡占、外資的市場，也不是什麼高科技新創事業了，公平會和經濟部完全不用擔心政府的角色被質疑。政府的角色應該出動，但出動不是像美國一樣審查合併是否造成壟斷，而是確認台灣外送的使用滲透率已經不會萎縮回頭，政府必須藉這個機會釐清並處理外送所造成的終端價格上漲因素，而不是每次都找鬍鬚張喝咖啡。

鄭運鵬說，這兩年聽到不少簽約店家告訴他，認為雞蛋肉品價格隨著季節和生產狀況起起伏伏，他們還可以支撐價格，但是外送平台的抽成動輒37%起跳，造成他們有增加現金流，但沒有因此獲利，連帶就是店內價格無法下降，甚至必須提高內用價格來接外送訂單。

鄭運鵬指出，一開始他半信半疑，但再調查餐飲業者成本結構，食材成本佔35%-40%、人事成本佔35%、雜項佔5%、租金佔10%-15%，成本結構裡面，雜項（水電瓦斯包材）和食材成本會跟著營收對比成長。所以一份餐點的固定成本就要40-45%，然後再被外送平台抽35%以上，剩下不到25%的財務空間，對店家來說是沒有營業利潤的，「我認為政府『訂定強制抽成上限（例如售價的20%以下）』會是合理的做法」。