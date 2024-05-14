520總統就職周遭交通「兩階段管制」　時間範圍看這裡



▲520總統就職慶祝大會在即，北市警局交通警察大隊規劃相關人車管制時間、範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新任總統就職慶祝大會將於2024年5月20日舉辦，北市警局交通警察大隊也不敢大意，針對20日前後進行交通管制，預估管制時間從19日晚上10時起，至20日下午1時許，並分成2個階段，第一個階段從19日晚上10時許開始進行周邊管制，但是20日上午9時許開始，在就職慶祝大會開始後將進行第2階段擴大交通管制範圍。

北市警局交通警察大隊表示，第1階段車輛管制，從19日晚上10時起，北起衡陽路(不含)、東至中山南路(不含)、南至愛國西路(不含)、西至中華路(不含)，進行車輛管制。

第2階段車輛管制將擴大，從衡陽路、沅陵街及重慶南路(襄陽路至衡陽路段)。

另外，視狀況彈性管制區域包含，中山南路(青島西路至愛國東路段)、仁愛路(中山南路至林森南路段)、信義路(中山南路至林森南路段)、常德街、公園路（常德街至襄陽路段）；北起愛國西路(含)、東至中山南路(含)、南延南海路(不含)、西迄中華路(不含)範圍。

警方指出，在總統就職慶祝大會時，針對管制區域外擴大交通疏導範圍：東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路(延伸至羅斯福路、辛亥路口)，北至市民大道(以上均含道路)。

警方表示，交通管制點18處人車管制及第1階段（19日晚上10時起)車輛管制：

A、桃源街與寶慶路、延平南路與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路、中華路與長沙街及中華路與貴陽街，管制車輛往東。

B、公園路與愛國西路、重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路及延平南路與愛國西路，管制車輛往北。

C、中山南路與凱達格蘭大道及中山南路與貴陽街口，管制車輛往西。

D、重慶南路與衡陽路、懷寧街與衡陽路、公園路與常德街、公園路與襄陽路、桃源街與衡陽路及延平南路與衡陽路，管制車輛往南。

第2階段（20日上午9時起)車輛管制：

A、重慶南路與襄陽路、懷寧街與襄陽路、延平南路與永綏街及延平南路與秀山街，管制車輛往南。

B、館前路、襄陽路口，管制車輛往西行駛，改道館前路北行。

北市警局針對彈性管制點12處：

忠孝西路與重慶南路口、忠孝西路與公園路口、忠孝西路與中山南路口、忠孝東路與林森南路口、市民大道與重慶北路口、市民大道與承德路口、市民大道與中山北路口，視狀況管制車輛往南行駛。

杭州南路與仁愛路口、愛國東路與杭州南路口，視狀況管制車輛往西行駛。

重慶南路與和平西路口，視狀況管制車輛往北行駛。

信義路與杭州南路口，管制、禁止逆向公車專用道公車往西行駛。

羅斯福路與杭州南路口，管制車輛往北行駛，改道杭州南路北行。

以上各彈性管制點，實施時仍視車流狀況開放公車通行。

因應新任總統就職慶祝大會管制人車通行，北市警局交通警察大隊也建議替代道路：

東西向車流：改道行駛忠孝東（西）路、市民大道或和平東（西）路。

南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南路、杭州南路、金山南路或新生南路。

警方也針對就職慶祝大會活動後逐漸開放車輛通行，首先解除管制路段：預計18時前依序重慶南路→公園路→貴陽街→外交部、台北賓館周邊，陸續開通，預計20日晚上10時前開通凱達格蘭大道。