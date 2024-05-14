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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

程序委員會藍白聯手擋案「卡到自己」　白委傻眼問：怎沒列進去？

▲▼民眾黨立院黨團晨會結束，立委林國成就總統赴立院國情報告及花東交通三法發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院程序委員會今（14日）確定17日、21日的院會議程，在藍白聯手下，將國民黨所提的國會改革相關法案僅限列為討論事項。有趣的是，國會改革相關部分，藍營對白營5案僅列4案，且民眾黨立委林國成在投票反對綠營增列案時，將民眾黨團提案再生醫療製劑條例草案一起擋掉，散會前還問會議主席吳宗憲「我們的案怎麼沒有列進去？」民進黨立委莊瑞雄也批評，「國民黨喊一下就跟人跑，這叫台灣民眾黨有主體性？實在是。」

立法院今召開程序委員會，民進黨所提8種不同版本國安法案，全數在程序委員會被擋下，而綠營提案院會增列3議程：第一、再生醫療法草案；第二、再生醫療製劑管理條例草案；第三、地方民代支給條例修法。有趣的是，前兩案都有藍綠白不同委員提案版本，但仍遭擋下。

民進黨立委莊瑞雄發言時表示，不管是國民黨或是民眾黨，建請增列案第一案中，再生醫療法草案，這各政黨都沒有意見，這不只有民進黨提案還有民眾黨的提案，程序如果完備，各政黨沒有爭議，現在藍白說慢一點，就是反對嘛！不然林思銘解釋下為何反對國民黨立委楊瓊瓔、謝衣鳳跟民眾黨的案子？「政治性草案我沒話講，這種沒有政治性的，擋這個有意思嗎？」

莊瑞雄指出，增列這兩案毫無政治性，國民黨立委也自己提案，林國成什麼都不知道就跟人反對，「國民黨喊一下就跟人跑，這叫台灣民眾黨有主體性？實在是。」

國民黨團書記長洪孟楷則表示，每個黨團提案程序都有各自考量，執政黨立委要排案又不溝通，講人家跟人走有比較高尚？抹煞別人不會凸顯高尚，以立委的身份及高度，都應該唾棄這樣的行為，國民黨負責任排這些討論事項，看起來執政黨要用焦土戰術跟議事杯葛，不要惡意杯葛的話，國民黨可以考慮增列，但民進黨不敢回答，講別人很大聲，談到自己不好意思講。

對於綠營批評沒主體性，林國成發言時則拍桌表示，台灣民眾黨有自己的主體性，當自己在投棄權票時，沒人說我空空，國民黨要擋案自己還是投反對票，程序本來就可以擋案，呼籲沈伯洋要溝通，為何又動員立委提案？這違背我們理念，當然擋到底，「自己跟莊瑞雄像夫妻一樣互罵沒關係，但我們是屏東同鄉，我如果空你也空。」

林國成指出，這案民眾黨團也有提案，沒有理由不同意，民眾黨有自己的主體性，「當我投棄權票時你們都不講我，實現主張的時候又說我空空，民眾黨不藍不綠，有理由我們都會支持。」但散會前確認議程時，林國成詢問會議主席吳宗憲「我們的案怎麼沒有列進去？」

對此，民進黨立委林楚茵表示，今天的程序委員會，民眾黨林國成又再度配合國民黨團「為反而反」，把民進黨八個版本的國安法案全部擋掉，「可笑的是，閉著眼睛投票的民眾黨，也把民眾黨團自家的提案也一起擋掉了！」

林楚茵還原，會議進行中，莊瑞雄善意提醒林國成好幾次，結果林國成卻大聲拍桌、辱罵，怒氣沖沖地說「民眾黨是有主體性的！」直到召委吳宗憲要宣布散會的時候，林國成才問「咦？我們的案怎麼沒有列進去？」

林楚茵喊話，林國成是不懂會議程序？還是當小藍太久、舉手太順？「民眾黨的案子被你自己舉手擋掉了啊！」林批評，「傅隨組織」民眾黨團連自己投什麼都不知道，表決時只會傻傻跟著國民黨舉手，確定「民眾黨還有自己的主體性」嗎？

立委郭昱晴也批評，不就林國成自己跟著瞎舉手擋掉的嗎？本來發言登記已截止，「還特別通融讓你上台發言，還大聲拍桌，氣噗噗說民眾黨是有主體性的，國民黨要你們把自己提的草案修正提案擋掉，你們就跟著舉手照做⋯⋯莊瑞雄委員一直在提醒你，都沒有在聽！到最後還在問？」

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