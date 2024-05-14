陳水扁若特赦可全身而退？　法務部報告：未判決案件不在特赦範圍

▲中華民國前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日傳出總統蔡英文將特赦前總統陳水扁，立法院司法及法制委員會明將邀請法務部就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」報告，而法務部送至立院的書面報告曝光，根據報告內容，陳水扁目前因身體因素停審、尚未審結的4案：侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改國泰併世華案及教唆偽證案，均無法特赦，而未沒收之款項同樣不屬於特赦範圍。

法務部報告指出，有關特赦程序係規定於赦免法第6條第1項：「總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議。」及第7條規定：「經總統命令特赦、減刑或復權者，由主管部發給證明於受赦免人。」特赦係由總統命令行政院轉令法務部為特赦之研議，研議擬具處理建議陳行政院轉呈總統，但仍須由總統決定是否行使特赦權及對象，其後，總統頒發特赦令與行政院，行政院並轉令本部辦理後續程序。

報告指出，我國特赦對象以受罪刑宣告之人為限，赦免法第3條規定：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」依本條文義解釋，得經特赦之人，係以受罪刑宣告之人為限。受罪刑宣告之人經特赦者，原則上免其刑之執行，於特殊情形時，始有可能比照大赦，以其罪刑之宣告為無效。

至於犯罪所得，法務部報告也闡明，沒收並非刑罰，故非特赦範圍，總統行使特赦之範圍，既限於免除受赦免人刑之執行或以其罪刑之宣告為無效，而鑒於沒收已不具刑罰性質，總統行使特赦權之效力當然不及於沒收。按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。若已由審判機關認定有應沒收之犯罪所得並裁判確定者，依照前揭說明，特赦不影響確定裁判主文有關沒收之決定，故應依確定裁判主文執行沒收。

至於停止審判之案件，報告指出，屬於未經判決確定案件，尚未判決確定之案件應非可得特赦之範圍，故仍須由審判機關依法辦理。而停止審判原因消滅時，法院應繼續審判，當事人、辯護人或輔佐人亦得聲請法院繼續審判。停止審判屬於未經判決確定案件，應由審判機關認定是否原因事實消滅，而可繼續審判。

報告結語指出，特赦係憲法賦予總統專屬職權。停止審判中之案件，應非可得行使特赦權之範圍。具體個案中如有未沒收之犯罪所得，仍不受特赦效力之影響。法務部如奉總統令行政院轉令本部為研議，將以人道考量，並兼顧刑事政策為原則，擬具合法、合理、合情之意見，陳請總統鈞裁。