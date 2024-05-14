民調／蔡英文支持度「倍數碾壓」馬英九　兩岸領域滿意度最低

▲總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文520即將卸任，對於蔡8年執政表現，中華亞太菁英交流協會昨（13日）公布最新民調，民調顯示，蔡英文滿意度達58%、不滿意度35.8%；若與前總統馬英九比較，則有60.3％民眾較滿意蔡英文表現、僅29％滿意馬英九表現，若調查各項領域滿意度，則蔡英文任內經濟、主權、外交、國防、兩岸滿意度都破5成，其中以兩岸最低，為52.5％。

民調數據顯示，有58%滿意蔡英文表現、不滿意度則是35.8%；若與政黨支持度交叉分析，則民進黨支持者有91.5％滿意、5.5％不滿意；國民黨有17%滿意、79.8％不滿意；民眾黨有26.4%滿意、62.5%不滿意；中間選民則有43.6％滿意、42.7％不滿意。

而在蔡政府5大領域政策，主權部分獲最多人支持，有66.9％民眾滿意、28.4％不滿意；經濟部分，有55.3%滿意蔡英文表現、不滿意度則是41.3%；國防則有58.3％民眾滿意、33.6％不滿意；外交部分，則有57.1％民眾滿意、38.5％不滿意；兩岸則引起最多人反彈，有52.5％民眾滿意、42.3％不滿意。

民調也調查，若蔡英文和前總統馬英九相比，比較滿意誰的表現？結果顯示，60.3％民眾較滿意蔡英文表現、僅29％滿意馬英九表現。

中華亞太菁英交流協會指出，和前任的馬英九總統相比，近期美麗島民調、TVBS民調都有比較蔡英文總統和前任總統卸任前的滿意度。本單位由於無過去資料，故詢問「蔡英文總統和前一任的馬英九總統相比，請問您比較滿意誰的表現？」。兩者相較，蔡總統獲得高度肯定。

中華亞太菁英交流協會指出，日前，日本學者小笠原欣幸也曾分析：蔡總統的高滿意度是政黨輪替與否的原因之一。不論是從美麗島民調、TVBS民調的三任卸任元首時各自滿意度的比較，或本單位執行的兩任總統比較，蔡總統獲得高度肯定是無庸置疑。

該份民調訪問時間自2024年5月8日至5月9日。有效樣本共1,013份，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。 訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾。調查方法則是市話與手機並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。

加權方法則是依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權。由中華亞太菁英交流協會主辦、大地民意研究公司執行。