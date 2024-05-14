賴清德國情報告藍綠白吵不停　黃暐瀚：相關的規定早就很清楚

▲賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對準總統賴清德赴立法院國情報告的形式，藍綠白三黨爭論未休。資深媒體人黃暐瀚認為，相關的規定早就都很清楚，國情報告後，立委有權提問總統，至於總統則可決定要不要綜合回答。

立法院長韓國瑜13日召集黨團協商，歷時超過3個小時討論，對於邀請賴清德國情報告，朝野只對「發言時間6分鐘，政黨代表比例為國民黨團9位、民進黨團9位、民眾黨團2位，並照民眾黨、民進黨、國民黨順序發言」達成初步共識，至於何時邀請、形式採「即問即答」、「統問統答」或「綜合答覆」，將在16日下午再議。

黃暐瀚說，根據「憲法增修條文」第四條第三項，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告；根據「立院職權行使法」第15-4條，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題。經總統同意時，得綜合再做補充報告；根據「憲法增修條文」第三條第二項第一款，行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權；根據「立院職權行使法」第16條第三項，新任行政院院長應於就職兩週內，向立院提出施政方針之報告，並於報告日前三日，將書面報告印送全體立法委員。

也就是說，黃暐瀚指出，國情報告後，立委「有權」提問總統，總統「可決定」要不要「綜合補充報告」、行政院長有向立院報告備詢之責，立委有權質詢政院官員，施政方針，須得在兩週內進行。至於最快24日要到立院報告的，不是總統，而是行政院長。