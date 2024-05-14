520就職六都首長「6缺1」　綠委盼侯友宜出席：是國家盛事非綠營盛事

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨對於出席520就職典禮，黨內要角不同調，國民黨立院黨團決議不出席；黨主席朱立倫在數日堅稱沒收到邀請函後，改口「要看賴清德誠意」；縣市首長部分，新北市長侯友宜以「行程繁忙」為由拒出席，對此，綠委許智傑今（14日）受訪時表示，希望侯友宜當天可展現中華民國優先的態度；林楚茵則認為，參與520是國家盛事，不是民進黨盛事，不要讓人覺得選輸就不開心翻桌。

關於朱立倫出席與否，行政院副院長鄭文燦受訪時曾說，若朱立倫願意出席，自己會撤銷妨害名譽的告訴。藍營則質疑，這是政治追殺。對此，林楚茵指出，告訴部分，所有法律相關人等如何撤告、不告，都尊重當事人。許智傑則表示，選戰期間難免會有互相攻擊、提告等狀況，但選完若藍綠願意和解，也是人民期待的方向。

許智傑認為，鄭文燦遞出橄欖枝，願意撤告，希望朱立倫也可以展現高度，畢竟中華民國是大家的，誠摯希望在野黨520可以放下政治考量，一起團結為中華民國台灣打拚。

至於520六都首長6缺1，僅新北市長侯友宜可能缺席，許智傑強調，520就職是國家的大事，希望一直說要捍衛中華民國的侯友宜，當天可以展現中華民國優先的態度，一同參與就職大典，讓全世界看到台灣朝野團結的決心。

林楚茵則指出，2024總統大選國民黨也有派代表參加，不要讓人覺得選輸就不開心翻桌、好像沒有風度，參與520是國家盛事，不是民進黨盛事，如何讓台灣民主制度，在這麼多外賓面前展現給全世界看，非常重要。

林楚茵表示，也要鼓勵台北市長蔣萬安，他們家裡也出現過兩位蔣總統，出席這場民主盛事，也是對於他祖父、曾祖父一種尊重，不然讓人覺得說你家出總統就去、沒有就不去，好像怪怪的。