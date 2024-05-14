立院決議「立即解除登陸禁團令」　綠委：把交流拒於門外的是共產黨

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案，立院應作成決議，立即解除禁止台灣人民組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金、馬、澎等三離島旅遊觀光。對此，民進黨立委林楚茵今（14日）受訪時表示，對於兩岸間的交流甚至互相旅行，民進黨從未要求停止，甚至積極希望恢復正常交流，一直設下規定、把交流拒於門外的是共產黨。

民進黨政府原定3月要解除組團赴陸禁團令，但選後兩岸關係緊張，中國大陸也未開放陸客團來台，讓禁團令解除喊停，6月起禁出團，5月底前10萬人可照出團。

林楚茵指出，若中國不要不斷加限制、讓台灣穿小鞋，有關民眾往來部分，民進黨從未擋下，是中國一直畫下限制，只能從哪邊出發、到某些縣市、哪裡到哪裡，這些都是中國不斷透過在野黨畫下限制。民進黨從未禁止過兩岸人民交流。

有媒體詢問，準總統賴清德就職演講多著墨在兩岸交流？林楚茵指出，520後如何施政，賴清德有自己的想法，如何帶領國家持續向前、增進更多交流與和解，不論在國際上還是國內都非常重要，至於講稿部分，哪些具體讓總統點到，還是給總統多一點發揮空間。

對於520前後，中共網攻情形是否增加？林楚茵表示，昨天質詢國安局副局長時，國安局沒有給出明確答案，但是說一切都在掌控中，民進黨過去執政8年期間，中共在網路攻擊的部分從未減少更持續增加，相信國安單位都有嚴密監控。