破6成民眾挺年改「藍粉也有38％支持」　綠委示警藍營：不能走回頭路

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會昨（13日）公布最新民調，民調顯示，總統蔡英文滿意度達58%、不滿意度則是35.8%；政策部分，年金改革獲得63％國人支持、就連藍營支持者中都有38％肯定。對此，民進黨立委吳思瑤今受訪時表示，這對即將卸任的蔡英文是非常正面的肯定，希望也讓反年改的國民黨團好好思考，人民支持年金改革、年改不能走回頭路。

該項民調也調查，若蔡英文與前總統馬英九比較，則有60.3％民眾較滿意蔡英文表現、僅29％滿意馬英九表現，吳思瑤指出，蔡英文跟馬英九比較，可以拿到6成以上支持，幾乎是馬英九的兩倍，用心耕耘者必歡喜收割，蔡英文執政8年、率領國家團隊創下的好成績。

吳思瑤表示，這份民調在各項議題中，年改、基本薪資、長照等各項政策，蔡英文都獲得過半滿意度，且年金改革部分，朝野對立狀況下，蔡英文堅持完成年金改革，獲得高達63％民眾支持、就連藍營支持者中都有38％肯定蔡英文年金改革方案，這在改革路上是非常大的振奮。

吳思瑤強調，這樣的數字，希望也讓反年改的國民黨團好好思考，人民支持年金改革、即便是藍營支持者都是如此，年改不能走回頭路。