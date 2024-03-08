蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

近期不只致癌物「蘇丹紅」食安風暴持續擴大，台灣社會也面臨電價調漲、兩岸關係等議題。國民黨立委洪孟楷8日在國是論壇中表示，這些問題政府準備好對策了嗎？希望行政院長陳建仁能放在心裡，提出因應對策回應民意。另對於中華男足在世界盃亞洲資格賽主場的比賽爭議，他痛批「主管機關難辭其咎。」

洪孟楷表示，今天是38婦女節，他要在國是論壇中，向所有女性們致上敬意，感謝對國家、社會、家庭的貢獻付出，國民黨團也會繼續為婦女的權益來打拼；同時，他也要提醒執政黨注意這段時間的社會問題，如物價上漲、兩岸關係、食安風暴擴大，「政府準備好對策了嗎？」

洪孟楷指出，蘇丹紅事件引發恐慌，兩個禮拜前行政院長陳建仁就在立法院針對8年食安進行總檢討報告，信誓旦旦跟國人說沒有系統性食安問題，沒想到兩個禮拜不到就被打臉，衛福部長薛瑞元親口證實這就是系統性食安問題，源頭管理嚴重失能。國人愛吃辣而不能禁止一說更是引發民怨，蘇丹紅是違法的食品添加物，到現在影響範圍多深、多廣也無法查清，食安的螺絲真的又鬆了。

面對通膨壓力，洪孟楷痛批，萬物皆漲唯有薪水不漲，四月電價調整，經濟部長王美花也暗示330度以下的民生用電也要跟著漲，這不僅是一個家庭一個月多負擔多少的問題，而是牽一髮動全身，連帶造成的物價上漲壓力，如同回不去的蛋價，這些問題希望陳建仁能放在心裡，提出因應對策回應民意。

洪孟楷表示，昨日中華男足宣布21日在世界盃亞洲資格賽主場對吉爾吉斯，但場地與日期都引發爭議，不僅非假日，也不是熟悉的台北田徑場或高雄國家體育館，明明是主場卻規劃不到千人的觀眾席，痛批「如何讓球迷進場支持？主管機關難辭其咎。」