「9家公司同地址」蘇丹紅業者是家族企業　高雄已開罰318萬

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委林淑芬踢爆，高雄進口蘇丹紅辣椒粉的業者(津棧、佳廣)，至少有9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，其中一家直到7日還在網路上販售。高雄市長陳其邁今(8日)表示，在清查過程中就有掌握多名家族成員、關係企業，高市府絕對從嚴執法、從重處罰。

林淑芬指出，順著查驗出進口中國含有蘇丹紅的辣椒粉的津棧、佳廣去google查，可以發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。可是食藥署不願意再擴大調查，就幫他們查一下，9家中其中有一家公司叫做「初衣食伍素食食品公司」，在網站上販賣「香麻辣粉」，直到今天上午還在MOMO電商平台上販售，很多人買過。

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▲綠委踢爆蘇丹紅業者登記地址。（圖／翻攝林淑芬臉書）

林淑芬直言，事件爆發至今，初衣食伍素食食品有限公司，沒人知道他們跟津棧，佳廣，海順是同一群人。所謂殺頭生意有人做，這群人很敢，食藥署和大家說，從去年12月11以後，海關邊境就100%逐批查驗，事實上今年1月案情曝光前，這群人還是大量的輸入含有蘇丹紅的產品，將近4～5萬公斤。

對此，高雄市長陳其邁表示，衛生局在清查的過程就有掌握，包括多名家族的成員、關係企業，以及出發貨的倉儲也都有同一個地點。目前市府和檢方聯合偵辦，因為有涉及資金和強制處分部份，希望能夠將相關違規，以及釐清不法的相關證據，更重要的是製品的流向能夠掌握得更清楚。

陳其邁強調，這種違規不法的食品，高雄市政府的態度很清楚，從嚴執法、從重處罰。

▲衛生局前往海順公司稽查辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，這9家公司為家族經營、關係企業。高雄市衛生局針對「津棧國際貿易有限公司」未能依限提供完整及正確下游流向資訊，有礙違法食品追溯，處罰鍰6萬元。

另外，又因津棧公司、佳廣公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別裁處270萬及30萬元。而海順公司明知販售的產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報高雄市衛生局，裁罰12萬元整。全案合計裁罰318萬元罰鍰。