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致癌辣椒粉竄全台！廠商自驗護商譽　食安辦提醒：勿拷貝他人報告

▲▼行政院食安辦公室主任許輔主持「西布特羅事件之調查結果」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院食品安全辦公室主任許輔。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫停使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等；另外，也有不少廠商選擇主動送驗自清，避免影響到商譽。對此，行政院食品安全辦公室主任許輔提醒，過去有非常多貼出的檢驗報告是拷貝他人的，應該要親自送檢確認批號，而不是隨便拷貝別人的竄改，恐會有其他刑事責任。

有媒體關切，是否會公布影響的食品原料名單？食藥署長吳秀梅說，現在只要是相關的產品，對於有檢出不合格的辣椒粉，製造的下游產品，已經查到的在專區都有呈現，可以到食藥署有關辣椒粉的專區去看。因為檢驗有合格、不合格，不合格的資訊在上面有，都持續在做稽查。

許輔說，政府立場沒辦法為個別業者背書是白名單，希望是以商業的方式，例如上游廠商可以自行管理送檢，把批號跟包裝都明確公開，到下游使用後可以確認批次確保使用上的安全。

許輔表示，當年塑化劑或是二酸酐發生時，有非常多貼出來檢驗安全的報告，其實是拷貝他人的，希望在這一次假如有人認為蘇丹紅、蘇丹色素需要用這種方式的話，是要自己可以送檢確認批號，而不是隨便拷貝別人的竄改，這樣會有其他刑事上的責任。

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