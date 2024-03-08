蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

▲行政院食安辦公室召開記者會，公布西布特羅豬肉調查結果。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等。對此，行政院食品安全辦公室主任許輔8日上午表示，在國際癌症研究機構IARC對致癌物的分類，蘇丹色素是「第三類致癌物」，包括咖啡、茶都屬這一類，尚未確定會致癌，大家不用太恐慌。但他也強調，蘇丹色素在台灣是列管毒化物，不能用就是不能用，會儘速把市面上有疑慮的產品清除，不過可能還要花一週或兩週時間。

食安辦主任許輔說，現階段要先把事情釐清，把市面上有風險的產品先下架。這兩個星期來，在輿論上對於蘇丹紅的風險有一些恐慌，他補充，在國際癌症研究機構IARC對致癌物的分類，蘇丹色素是「第三類致癌物」，是一個研究資料還不明確，也就是沒有確定會致癌，當然也有可能會致癌，但這一類跟咖啡、茶一樣都是第三類，「我的意思是，大家不用太恐慌」。

「但是蘇丹色素在台灣是環境部化學署列管的毒化物，基於預防的原則，不能用就是不能用，產品應該下架，若有買到這類產品的就不要攝取。」許輔表示，若先前有使用到的，依據歐盟的研究報告上，同樣會提到「建議消費者不用過度擔憂跟恐慌」，因為調味料的使用是很微量的使用跟暴露，希望可以儘速把市面上有疑慮的產品清除，可能還要花一週或兩週時間，還給國人一個食安安全的環境。

食藥署長吳秀梅也說，國際癌症協會的定義有分一級、二級、三級，到三級的都沒有足夠證據顯示有致癌性，不過大家都是防患未然，對於這樣的物質當成禁用成分。對身體危害性部分，目前還需要實驗證據才會知道有什麼影響，「同類的產品大家也知道，還有很多都不算，喝咖啡也歸類在第三級」。