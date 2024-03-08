　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再爆4批蘇丹紅！食藥署提2加強措施：全世界辣椒粉皆採100%逐批驗

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅食安風波持續爆，食品藥物管理署今（8）日公布最新調查，再增加4批辣椒粉驗出蘇丹紅，食藥署副署長林金富宣布2項加強稽查措施，一是針對過去3年國內進口中國辣椒粉全數清查一遍；另擔心轉口貿易，即起邊境「所有國家」輸入辣椒粉都採100%逐批查驗。

▲▼食藥署副署長林金富說明蘇丹紅事件後續處理及查驗結果。（圖／食藥署提供）

▲食藥署副署長林金富說明蘇丹紅事件後續處理及查驗結果。（圖／食藥署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應中國輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，食品藥物管理署針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中45批檢驗結果符合規定，14批檢出蘇丹色素與規定不符；爰累計共18批檢出蘇丹色素與規定不符。

新增違規品項，除先前已經涉案的「保欣企業有限公司」增加3批（有效日期:115.10.4、115.10.9、116.1.22）不符合規定，轄管衛生局已立即依法處辦。另新增台南市政府衛生局查獲「葛瑞特洋菜企業有限公司」辣椒粉原料1批（有效日期:115.5.17）不合格。

涉蘇丹紅辣椒粉輸入業者已經增至4家，分布新北、高雄、台南，林金富表示，食藥署從昨天開始回溯追查中國辣椒粉，由於辣椒粉效期為3年，會去回找從110年開始邊境有報驗資料的業者29家，去清查、檢驗其進口辣椒粉，一個月內查完；另一方面，嚴防轉口貿易，國內先前是針對中國辣椒粉採逐批查驗，昨天起擴大至所有國家辣椒粉都逐批查驗。

▲▼保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品(原料來自中國河南三禾藥業有限公司)下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）※點圖可放大

根據食藥署先前追查之料，新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計10批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。全案目前由台灣新北地方檢察署偵辦中。

高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國「KAVIN SHIPPING LTD」之辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素，其中津棧公司7批，佳廣公司1批。全案目前已由台灣高雄地方檢察署偵辦中。

▲▼「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

各地方政府衛生局持續針對所轄業者抽驗辣椒粉相關製品，台南市政府衛生局抽驗「新光洋菜企業股份有限公司」製造之朝天椒細粉及朝天椒檢出蘇丹色素，查其辣椒原料由其關係企業「葛瑞特洋菜企業有限公司」自中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」輸入，該中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」即屬原21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月7日，共計下架及封存辣椒粉及其產品127,089.2公斤。

▲▼「葛瑞特洋菜企業有限公司」之辣椒原料下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲「葛瑞特洋菜企業有限公司」之辣椒原料下游流向圖。（圖／食藥署提供）

ET快訊
宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾
快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100
最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚
快訊／林襄變小龍女　造型首亮相
快訊／台南火警　26歲男燒成焦屍
台積電絕對會破千！老手曝4原因：他當選總統時是最佳買點
快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人
黃牛票爽賣3倍價抓到了！　法官判不罰
鳥山明過世...《火影》岸本齊史悲痛喊：他是漫畫之神
冰箱食物常被偷吃！她加瀉藥抓人　「學姐整晚拉不停」嗆：告死妳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚

「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站　桃園衛生局：疫情仍處高原期

「9家公司同地址」蘇丹紅業者是家族企業　高雄已開罰318萬

出國「機票vs.住宿」錢要花在哪？兩派戰翻：選錯整趟都毀了

宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾

快訊／不只辣椒粉、咖哩粉！新竹縣營養午餐擴大禁用胡椒粉

再爆4批蘇丹紅！食藥署提2加強措施：全世界辣椒粉皆採100%逐批驗

停讓後起步「自行車、行人硬衝」　駕駛工會怒：肇因不能全怪車輛

女中豪傑「龍」底家！　第二屆新北企業精典暨女傑獎報名開跑　

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚

「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站　桃園衛生局：疫情仍處高原期

「9家公司同地址」蘇丹紅業者是家族企業　高雄已開罰318萬

出國「機票vs.住宿」錢要花在哪？兩派戰翻：選錯整趟都毀了

宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾

快訊／不只辣椒粉、咖哩粉！新竹縣營養午餐擴大禁用胡椒粉

再爆4批蘇丹紅！食藥署提2加強措施：全世界辣椒粉皆採100%逐批驗

停讓後起步「自行車、行人硬衝」　駕駛工會怒：肇因不能全怪車輛

女中豪傑「龍」底家！　第二屆新北企業精典暨女傑獎報名開跑　

2026新北選戰屬意誰？　侯友宜：國民黨有很多人才

港湖區「寒流深夜斷瓦斯」民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：必須提出補償方案

高虹安率團拜會行政院　聚焦桃竹苗大矽谷計畫願景

非法出口台製在內軍備　芬蘭公司執行長遭判有罪

40年有《七龍珠》陪！　蔡阿嘎悲喊「可以蒐集龍珠幫鳥山明復活嗎」

Ella無預警宣告喜訊！　揪尪孵出「愛的結晶」閃炸了

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

女兒車禍沒上班照領助理費　宜蘭前議員張秋明詐領87萬被起訴

蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

台積電2月營收1816.48億元　年增逾一成

生活熱門新聞

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

明最冷！　下波「全台雨更大」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

強冷氣團再升級！　氣象專家曝：有機會到「寒流」等級

嬤吃辣鍋貼孫憂蘇丹紅致癌　專家解答

未來10天「2波變天」！下周一雨擴全台　清明天氣出爐

媳婦不聽話狂頂嘴　婆婆吐1句話被網嗆爆

快訊／上班車潮湧現！國1北向三重台北段紫爆

「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

網美公審台南咖啡廳　網友酸「刷新三觀」

更多熱門

相關新聞

致癌辣椒粉竄全台！廠商自驗護商譽　食安辦提醒：勿拷貝他人報告

致癌辣椒粉竄全台！廠商自驗護商譽　食安辦提醒：勿拷貝他人報告

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等；另外，也有不少廠商選擇主動送驗自清，避免影響到商譽。對此，行政院食品安全辦公室主任許輔提醒，過去有非常多貼出的檢驗報告是拷貝他人的，應該要親自送檢確認批號，而不是隨便拷貝別人的竄改，恐會有其他刑事責任。

蘇丹紅業者9公司同址　已開罰318萬

蘇丹紅業者9公司同址　已開罰318萬

蜓／新竹縣營養午餐擴大禁用胡椒粉

蜓／新竹縣營養午餐擴大禁用胡椒粉

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

台塑餐飲捲入蘇丹紅風波　台塑集團澄清：非關係企業

台塑餐飲捲入蘇丹紅風波　台塑集團澄清：非關係企業

關鍵字：

蘇丹紅辣椒粉食藥署

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面