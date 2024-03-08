再爆4批蘇丹紅！食藥署提2加強措施：全世界辣椒粉皆採100%逐批驗

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅食安風波持續爆，食品藥物管理署今（8）日公布最新調查，再增加4批辣椒粉驗出蘇丹紅，食藥署副署長林金富宣布2項加強稽查措施，一是針對過去3年國內進口中國辣椒粉全數清查一遍；另擔心轉口貿易，即起邊境「所有國家」輸入辣椒粉都採100%逐批查驗。

▲食藥署副署長林金富說明蘇丹紅事件後續處理及查驗結果。（圖／食藥署提供）

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因應中國輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，食品藥物管理署針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中45批檢驗結果符合規定，14批檢出蘇丹色素與規定不符；爰累計共18批檢出蘇丹色素與規定不符。

新增違規品項，除先前已經涉案的「保欣企業有限公司」增加3批（有效日期:115.10.4、115.10.9、116.1.22）不符合規定，轄管衛生局已立即依法處辦。另新增台南市政府衛生局查獲「葛瑞特洋菜企業有限公司」辣椒粉原料1批（有效日期:115.5.17）不合格。

涉蘇丹紅辣椒粉輸入業者已經增至4家，分布新北、高雄、台南，林金富表示，食藥署從昨天開始回溯追查中國辣椒粉，由於辣椒粉效期為3年，會去回找從110年開始邊境有報驗資料的業者29家，去清查、檢驗其進口辣椒粉，一個月內查完；另一方面，嚴防轉口貿易，國內先前是針對中國辣椒粉採逐批查驗，昨天起擴大至所有國家辣椒粉都逐批查驗。

▲保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）※點圖可放大

根據食藥署先前追查之料，新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計10批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。全案目前由台灣新北地方檢察署偵辦中。

高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國「KAVIN SHIPPING LTD」之辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素，其中津棧公司7批，佳廣公司1批。全案目前已由台灣高雄地方檢察署偵辦中。

▲「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

各地方政府衛生局持續針對所轄業者抽驗辣椒粉相關製品，台南市政府衛生局抽驗「新光洋菜企業股份有限公司」製造之朝天椒細粉及朝天椒檢出蘇丹色素，查其辣椒原料由其關係企業「葛瑞特洋菜企業有限公司」自中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」輸入，該中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」即屬原21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月7日，共計下架及封存辣椒粉及其產品127,089.2公斤。

▲「葛瑞特洋菜企業有限公司」之辣椒原料下游流向圖。（圖／食藥署提供）