花蓮太平洋燈會閉幕倒數！星空煙火最後3場次　各種小禮大方送

▲花蓮太平洋燈會剩最後3天，進入倒數。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期一個月的2024花蓮太平洋燈會活動進入倒數計時！今年燈會活動最吸睛，由設計教父陳俊良及知名策展人花蓮子弟林昆穎打造全台獨有的「雲龍戲珠」科技主燈秀，搭配限定璀璨星空煙火秀，於3 ／2至4晚間8點半主燈秀後施放，機會有限錯過不再。

花蓮縣政府觀光處表示，2024花蓮太平洋燈會開幕至今，包括以龍年出生為主的在地國小學童繪製1,500顆燈籠牆、以及呼應「得天獨厚躍龍門」迎賓入口的「龍麟花火光廊」，還有可愛且生動的「鰲龍四相」與「四季之龍」燈飾，各個都超吸睛，吸引許多遊客駐足拍照打卡，卡通人物遊行互動表演也讓民眾闔家大小樂開懷，活動精采度更勝以往。

2 ／24元宵晚會舉辦猜燈謎及摸彩活動，會場發放燈籠與新春福袋，還有與三立芳、天使、恩典幼稚園小朋友的精彩表演，吸引滿滿賞燈人潮，也推升參觀人次，更有國外遊客特地到訪，迄今活動參與已逾50萬人次。

▲▼璀璨星空煙火秀剩最後3場次 。

縣府表示燈會活動結束前還有3 ／2、3 ／3、3 ／4連續三天，晚間8點半主燈秀展演後施放煙火，縣長徐榛蔚歡迎民眾把握最後機會前來花蓮太平洋公園賞燈。

除了吸睛燈飾及精采表演外，燈會現場有活動限定的紋身貼紙、捏捏樂等龍年限定小物，歡迎民眾於3 ／4燈會結束前至會場依活動辦法索取（與龍年相關燈飾或活動立牌拍照，上傳至個人FB或IG 並需顯示為公開分享，寫下新年新希望或是對本次燈會的感想，最後標註活動名稱「#2024花蓮太平洋燈會」，完成以上步驟至大會服務台出示頁面即可獲得）。

此外活動期間在花蓮觀光粉絲團頁面按讚，到大會服務台出示畫面即可獲得每日限定龍年春聯；以上燈會小禮數量有限，送完為止。

燈會與在地企業結合，活動期間於合作燈區「德利豆乾」、「遠東百貨」、「花蓮縣餅」、「豐興餅舖」、「阿美麻糬」或「遠雄海洋公園」燈飾拍照打卡，完成打卡相關步驟，即可享有店家好康 （好禮活動及店家以官網公告為主）。

歡迎鄉親及遊客把握燈會最後幾天到太平洋公園南濱段賞燈，獲得滿滿的龍年能量，今年都能躍龍門更上一層樓。



更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網https://www.hualien-lantern.com.tw

花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/ 花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/

