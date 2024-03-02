　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮太平洋燈會閉幕倒數！星空煙火最後3場次　各種小禮大方送

▲花蓮太平洋燈會剩最後3天，進入倒數。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮太平洋燈會剩最後3天，進入倒數。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期一個月的2024花蓮太平洋燈會活動進入倒數計時！今年燈會活動最吸睛，由設計教父陳俊良及知名策展人花蓮子弟林昆穎打造全台獨有的「雲龍戲珠」科技主燈秀，搭配限定璀璨星空煙火秀，於3 ／2至4晚間8點半主燈秀後施放，機會有限錯過不再。

花蓮縣政府觀光處表示，2024花蓮太平洋燈會開幕至今，包括以龍年出生為主的在地國小學童繪製1,500顆燈籠牆、以及呼應「得天獨厚躍龍門」迎賓入口的「龍麟花火光廊」，還有可愛且生動的「鰲龍四相」與「四季之龍」燈飾，各個都超吸睛，吸引許多遊客駐足拍照打卡，卡通人物遊行互動表演也讓民眾闔家大小樂開懷，活動精采度更勝以往。

2 ／24元宵晚會舉辦猜燈謎及摸彩活動，會場發放燈籠與新春福袋，還有與三立芳、天使、恩典幼稚園小朋友的精彩表演，吸引滿滿賞燈人潮，也推升參觀人次，更有國外遊客特地到訪，迄今活動參與已逾50萬人次。

▲花蓮太平洋燈會剩最後3天，進入倒數。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼璀璨星空煙火秀剩最後3場次 。

縣府表示燈會活動結束前還有3 ／2、3 ／3、3 ／4連續三天，晚間8點半主燈秀展演後施放煙火，縣長徐榛蔚歡迎民眾把握最後機會前來花蓮太平洋公園賞燈。

除了吸睛燈飾及精采表演外，燈會現場有活動限定的紋身貼紙、捏捏樂等龍年限定小物，歡迎民眾於3 ／4燈會結束前至會場依活動辦法索取（與龍年相關燈飾或活動立牌拍照，上傳至個人FB或IG 並需顯示為公開分享，寫下新年新希望或是對本次燈會的感想，最後標註活動名稱「#2024花蓮太平洋燈會」，完成以上步驟至大會服務台出示頁面即可獲得）。

此外活動期間在花蓮觀光粉絲團頁面按讚，到大會服務台出示畫面即可獲得每日限定龍年春聯；以上燈會小禮數量有限，送完為止。

▲花蓮太平洋燈會剩最後3天，進入倒數。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

燈會與在地企業結合，活動期間於合作燈區「德利豆乾」、「遠東百貨」、「花蓮縣餅」、「豐興餅舖」、「阿美麻糬」或「遠雄海洋公園」燈飾拍照打卡，完成打卡相關步驟，即可享有店家好康 （好禮活動及店家以官網公告為主）。

歡迎鄉親及遊客把握燈會最後幾天到太平洋公園南濱段賞燈，獲得滿滿的龍年能量，今年都能躍龍門更上一層樓。
 
更多活動內容請詳：
太平洋燈會活動官網https://www.hualien-lantern.com.tw
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/ 花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/
 

ET快訊
基隆警殉職後「分局群組指令」瘋傳！　網全看傻
小S公公最後身影曝！　留12字給女兒惹鼻酸
獨／35歲巡路員遭撞死！　車友曝他工作勤奮：真的好難過
野生蔡依林「0偽裝逛超市」！　素顏激美
快訊／藍委收恐嚇訊息　「要炸立法院、韓國瑜」
快訊／第3起本土麻疹！　31歲男可傳染期去中和魚湯店
傳統大走鐘！清大校園滿地冥紙　學生炸鍋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

花蓮太平洋燈會閉幕倒數！星空煙火最後3場次　各種小禮大方送

3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

2024南國表藝節　3／9精彩馬戲率先登場

武陵櫻花季落幕　中市府：374班次賞櫻專車疏運奏效

診斷居家安全　南消四大開消防處方箋護平安

奠定醫學堅實基礎！無語良師用愛陪伴認識人體　慈大生感恩追思

「假投資零風險」詐騙案多　恆春警分局長上警廣一一拆穿

走馬上任　台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名宣誓就職

「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

花蓮太平洋燈會閉幕倒數！星空煙火最後3場次　各種小禮大方送

3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

2024南國表藝節　3／9精彩馬戲率先登場

武陵櫻花季落幕　中市府：374班次賞櫻專車疏運奏效

診斷居家安全　南消四大開消防處方箋護平安

奠定醫學堅實基礎！無語良師用愛陪伴認識人體　慈大生感恩追思

「假投資零風險」詐騙案多　恆春警分局長上警廣一一拆穿

走馬上任　台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名宣誓就職

「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

格蘭菲迪Ｘ無光晚餐推限定跨界體驗　黑暗中品酩更有驚喜

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

上市公司處長性騷女秘書！毛手毛腳「罕重判8月」　確定要坐牢

日本巨蛋有拉麵吃　詹子賢爆料隊友室內擦防曬

台灣好手力拚泰拳世錦賽卻苦無經費　醫美董事長雪中送炭

中和連爆3起本土麻疹！最新個案「與前兩例群聚無關」感染源不明

郭明錤稱亞馬遜明年導入彩色電子紙　元太可望受惠

台中新景點整理！傳統市場大變身、最新火鍋店　還有奶泡貓咖啡廳

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

小S公公最後身影曝光！「1個月前還搭機旅遊」　留12字給女兒惹鼻酸

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

偷車男撞殺騎士、員警　衛生局：非列管個案

廳舍修繕也要做好火災預防工作

重電概念股飆漲　綠石全球能源基金擴大在台投資

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名就職

診斷居家安全南消四大開消防處方箋

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

快訊／台南南區運河內驚見女浮屍

開南大學與日本成田機場公司　簽署實習合作

3德籍交換生環台爆胎　警助補胎再出發

用愛陪伴醫學生認識人體 　慈大感恩無語良師

武陵櫻花季落幕　賞櫻專車疏運奏效

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

2024南國表藝節　馬戲率先登場

更多熱門

相關新聞

南投燈會閉幕　許淑華再為無人機停飛致歉

南投燈會閉幕　許淑華再為無人機停飛致歉

2024年南投燈會在25日晚間閉幕，縣政府指出，23天會期內以水陸空3D全域、全齡共賞、多元跨域創新展演等豐富內容吸引550萬人次前往賞燈，再創大會新高紀錄，也帶動周邊經濟產值超過33億元佳績。

夫妻看煙火秀遭炸傷　台南鹿耳門聖母廟致歉

夫妻看煙火秀遭炸傷　台南鹿耳門聖母廟致歉

鹿耳門煙火秀傳意外　夫妻遭炸傷畫面曝

鹿耳門煙火秀傳意外　夫妻遭炸傷畫面曝

竹山竹藝燈會落幕　200幸運兒捧回紫南宮龍年紀念套幣

竹山竹藝燈會落幕　200幸運兒捧回紫南宮龍年紀念套幣

南投燈會無人機展演確定全數取消

南投燈會無人機展演確定全數取消

關鍵字：

太平洋燈會閉幕倒數星空煙火秀小禮大方送

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

Tiny赴日拍AV毛片遭外流　拍完4個月0片酬

55歲黃品源二婚甜曬婚紗照！　緊牽愛妻放閃：遇到想一起走下去的人

小S公公驟逝…許雅鈞悲痛發聲！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面