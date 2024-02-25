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竹山竹藝燈會圓滿落幕　200幸運兒捧回紫南宮龍年紀念套幣

▲2024竹山竹藝燈會圓滿閉幕，現場抽出200組紫南宮錢母套幣幸運得主。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲2024竹山竹藝燈會圓滿閉幕，現場抽出200組紫南宮錢母套幣幸運得主。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024年竹山竹藝燈會於24日圓滿閉幕，竹山鎮公所現場也抽出200位幸運得主，各獲得紫南宮套幣一組，作為對所有前來欣賞燈客的特別回饋和謝意。

賞燈集點活動向來是竹山賞燈的特色之一，鎮公所足足準備7款特色宣導品：包括竹提燈、竹保溫瓶、福氣抱枕、竹木生活用品、竹藝燈會歡樂劵、錢母套幣摸彩券以及錢母銀幣等，其中以紫南宮錢母銀幣最受矚目，每次都被「秒殺」領完，而竹保溫瓶、福氣抱枕和摸彩券也廣受民眾歡迎；鎮公所APP的下載人數也破萬人，紫南宮套幣摸彩券發放逾6600張，顯示民眾都渴望得到土地公的祝福，希望好運伴隨一整年。

▲2024竹山竹藝燈會圓滿閉幕，現場抽出200組紫南宮錢母套幣幸運得主。（圖／竹山鎮公所提供）

▲2024竹山竹藝燈會圓滿閉幕，現場抽出200組紫南宮錢母套幣幸運得主。（圖／竹山鎮公所提供）

全場活動的最高潮於抽獎套幣中畫下完美句點，鎮公所提醒200位幸運兒若無法親臨現場，可於2月26日至3月22日間的上班時間至公所兌換；現場也頒發工藝師、贊助廠商及協辦廠商感謝狀，還安排「竹山好聲音」青壯組冠亞軍的精彩演唱，並由紫羅蘭樂團和王牌樂團演出；特別設置的特色美食攤位，也讓兌換竹藝燈會歡樂券的民眾滿載而歸。

▲2024竹山竹藝燈會圓滿閉幕，現場抽出200組紫南宮錢母套幣幸運得主。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦表示，感謝每一位來訪遊客的支持與指教，期盼未來每一場活動都能繼續得到關注和參與。

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