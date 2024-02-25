台南鹿耳門煙火秀傳意外！夫妻遭炸傷畫面曝　滿地血「痛到狂抖」

▲台南鹿耳門煙火秀驚傳意外，一對夫妻遭炸傷滿地血。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南鹿耳門昨（24）日舉辦煙火秀，沒想到晚間10點多驚傳一對夫妻被炸傷血流滿地，「傷者，都在發抖....」救護人員到場後先進行處理，隨後再送往醫院治療。

▲有網友說，爆炸的地點不是管制區。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

網友在爆料公社二社發文指出，2024年元宵節台南鹿耳門煙火秀，民眾都在橋上面看煙火，因為視野很廣，很多人在那等看煙火，煙火施放時相當漂亮，後來突然發現有火焰掉下來，隨後附近就失火，接著還出現爆炸然後炸傷人。

▲台南鹿耳門聖母廟人潮。（圖／記者林東良翻攝）

原PO指出，最後一場的煙火來了一聲爆炸聲音，現場的人都馬上驚呼起來，並且開始逃跑遠離，然後看到救護人員趕著進來，結果就看到有人疑似被煙火的餘彈炸傷，而傷者血流很多，「是一對夫妻....旁邊被炸了一個洞口」，於是馬上幫忙找水遞水，幫忙救護人員清除血跡，「傷者，都在發抖....」等待救護車人員一到，救護人員馬上推上救護車送醫治療。

▲台南鹿耳門聖母廟人潮。（圖／記者林東良翻攝）

有網友指出，該對夫妻受傷地點不是管制區，但高空打完會往廟內飄，任何可能都會；就像這次發生的狀況，還是建議不要在廟的兩邊。

消防局指出，24日煙火秀共3名傷者，約50歲吳女送永康奇美；約30歲葉男送成大；約50歲黃男送永康奇美，另名約30歲呂女不是因煙火受傷，送成大治療。