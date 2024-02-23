南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

▲南投燈會無人機展演秀剩餘場次將全數取消，圖為10日晚間進行試機預演情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會將在2月25日劃下句點，累計預估將突破500萬觀光人次，但備受觀眾期待的無人機群飛展演，因遭檢舉廠商無人機機型外觀與申請檢附資料不符，民航局到場稽查後停飛；南投縣政府指出，因廠商無法在期限前完成其設備更換作業及補件程序，今明2天原定最後3場確定取消演出，除表示遺憾，也將依照契約向廠商追究責任並要求賠償。

按照原定排程，南投燈會於24日元宵節的晚間7時15分、9時10分，與25日閉幕晚間9時15分各有一場無人機群飛秀。

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無人機廠商向縣府表示，無人機資訊安全與通訊審查及民航空域等相關群飛展演之申請，活動前皆已取得許可，但坦承演出現場無人機部分機型外觀，確實與當時提報申請外觀不盡相同，為符合規範，須全數設備更換一致，經近日積極處理相關程序，今日評估無法順利進行剩餘場次演出，並告知取消後續展演計畫。

縣府表示，無人機群飛秀是南投燈會眾所矚目的演出項目之一，立委游顥、馬文君於停飛期間也協助邀集民航局等跨部會召開協調會議予以指導，但最後仍無法復演，對於造成民眾期待落空及諸多不便深感抱歉，未來將積極全面檢討，並更加嚴格把關相關行政作業，讓南投縣最指標性的燈會活動更加完美、完善。

縣府提醒，24日於水舞廣場的新春特別演出安排有「夢幻交響慶元宵」主題之夜，邀請國際知名的「樂興之時」管絃樂團於晚會壓軸演出，以及南投在地一流團隊普台高中禪鼓隊與弦樂團、名聲響亮的嘉和國小扯鈴隊，帶來一系列精采演出；當晚9時10分的煙火秀也將盛大施放，煙火花色共計超過50種，歡迎民眾把握閉幕倒數階段的機會前來南投賞燈旅遊。