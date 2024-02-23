　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

▲南投燈會無人機展演秀剩餘場次將全數取消，圖為10日晚間進行試機預演情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投燈會無人機展演秀剩餘場次將全數取消，圖為10日晚間進行試機預演情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會將在2月25日劃下句點，累計預估將突破500萬觀光人次，但備受觀眾期待的無人機群飛展演，因遭檢舉廠商無人機機型外觀與申請檢附資料不符，民航局到場稽查後停飛；南投縣政府指出，因廠商無法在期限前完成其設備更換作業及補件程序，今明2天原定最後3場確定取消演出，除表示遺憾，也將依照契約向廠商追究責任並要求賠償。

按照原定排程，南投燈會於24日元宵節的晚間7時15分、9時10分，與25日閉幕晚間9時15分各有一場無人機群飛秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無人機廠商向縣府表示，無人機資訊安全與通訊審查及民航空域等相關群飛展演之申請，活動前皆已取得許可，但坦承演出現場無人機部分機型外觀，確實與當時提報申請外觀不盡相同，為符合規範，須全數設備更換一致，經近日積極處理相關程序，今日評估無法順利進行剩餘場次演出，並告知取消後續展演計畫。

▲南投燈會無人機展演秀今晚登場，縣政府10日晚間進行試機預演。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，無人機群飛秀是南投燈會眾所矚目的演出項目之一，立委游顥、馬文君於停飛期間也協助邀集民航局等跨部會召開協調會議予以指導，但最後仍無法復演，對於造成民眾期待落空及諸多不便深感抱歉，未來將積極全面檢討，並更加嚴格把關相關行政作業，讓南投縣最指標性的燈會活動更加完美、完善。

縣府提醒，24日於水舞廣場的新春特別演出安排有「夢幻交響慶元宵」主題之夜，邀請國際知名的「樂興之時」管絃樂團於晚會壓軸演出，以及南投在地一流團隊普台高中禪鼓隊與弦樂團、名聲響亮的嘉和國小扯鈴隊，帶來一系列精采演出；當晚9時10分的煙火秀也將盛大施放，煙火花色共計超過50種，歡迎民眾把握閉幕倒數階段的機會前來南投賞燈旅遊。

ET快訊
快訊／遭攔車狂刺！男倒臥駕駛座　傷重不治
小姊妹昏迷指數僅3！家境清寒　縣府開設捐款專戶
快訊／「新沙洞老虎」突身亡　享年40歲
藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說
半套店「救了他蛋蛋」　小姐一摸：不對勁！25歲男罹睪丸癌
快訊／中職熱身賽辦在台北大巨蛋　票價出爐
女版晚安小雞！自導自演　涉案3人放警察鴿子
被撞前畫面曝！大姊幫弟弟拿餐袋　頻回頭照顧弟妹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

年輕人為何不生小孩？　網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

年輕人為何不生小孩？　網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

能源公司全額資助　嘉基提供球員專業運動醫療防護與治療

被玉女歌手控詐騙提告千萬！　小蟲「現身」為周蕙激動爆淚

一濕足成千古恨！99%媽咪都有的痛　好市多神物　全家真滿意!

薛瑞元沙啞備詢！　「暖男院長」韓國瑜心疼皺眉：薛部長坐著好不好

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

陳重廷對西武99號村田怜音印象深刻　身材高大還有靈活身手

陸對台工作會議召開　王滬寧：掌握實現統一「戰略主動」

蔡沐妍告訴女兒「不能騎大象」　被反問1句話答不出：對啊為什麼？

新材質球衣「太透」引民怨　大聯盟官方允諾將改善

快訊／男攔車理論突持刀狂刺！台南前里長倒臥駕駛座　傷重不治

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

更多熱門

相關新聞

SCFI連2期下跌、美東線跌5％　貨櫃三雄同步收黑

SCFI連2期下跌、美東線跌5％　貨櫃三雄同步收黑

紅海危機衝擊恐將延續至Q3，預告將掀起搶艙潮，不過貨櫃三雄今（23）日回檔整理，盤中賣壓湧入，終場下跌幅度約1％；最新公布的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）本周漲多回跌，單周下跌56.4點或2.6％，指數報2109.91點，其中美東航線下跌5％，不過每FEU仍維持在6000美元之上。

元宵與湯圓製作過程大不同

元宵與湯圓製作過程大不同

搭車超過20小時突然死亡!　

搭車超過20小時突然死亡!　

超商「周末優惠」一次看！超多商品買1送1

超商「周末優惠」一次看！超多商品買1送1

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

關鍵字：

南投燈會春節無人機煙火秀元宵節停飛

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

關韶文離開台灣！

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面