夫妻看煙火秀遭炸傷！台南鹿耳門聖母廟致歉　將擴大落焰區規畫

記者劉人豪／台南報導

台南鹿耳門昨（24）日舉辦煙火秀，一對夫妻遭炸傷血流滿地。對此，鹿耳門聖母廟表示，一顆煙火掉落在落焰區約15公尺外位置，造成觀賞民眾受傷，對此深感歉意，24日當晚廟方與煙火公司即前往慰問傷者、致贈慰問金，並會負起後續責任。

▲台南鹿耳門煙火秀驚傳意外，一對夫妻遭炸傷血流滿地。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



網友25日凌晨在爆料公社二社發文指出，2024年元宵節台南鹿耳門煙火秀，發生煙火掉下來，出現爆炸炸傷人的事故，而傷者血流很多，「是一對夫妻....旁邊被炸了一個洞口」，於是馬上幫忙找水遞水，幫忙救護人員清除血跡，「傷者，都在發抖....」等待救護車人員一到，救護人員馬上推上救護車送醫治療。

▲鹿耳門聖母廟指出，煙火掉落在原本劃定的落焰區約15公尺外位置。（圖／翻攝自Facebook／台南正統鹿耳門聖母廟）



消防局指出，24日煙火秀共3名傷者，約50歲吳女送永康奇美；約30歲葉男送成大；約50歲黃男送永康奇美，另名約30歲呂女並非因煙火受傷，送成大治療。

鹿耳門聖母廟在臉書發文指出，元宵煙火施放，在高空煙火階段因有其中一顆煙火在落下時才爆破，掉落在原本劃定的落焰區約15公尺外位置，造成觀賞民眾受傷，聖母廟方深感歉意，24日當晚第一時間廟方與煙火公司即前往慰問傷者、致贈慰問金，並會負起後續責任。

▲鹿耳門聖母廟發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／台南正統鹿耳門聖母廟）

並表示對於這次的意外事件，正統鹿耳門聖母廟深表遺憾，未來煙火施放時將會擴大落焰區規畫、實施更嚴謹的維安管控，也再一次向傷者表達誠摯的歉意。