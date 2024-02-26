南投燈會閉幕...許淑華再為無人機停飛致歉　仍創550萬人紀錄

▲南投燈會閉幕，23天會期創下550萬人次賞燈紀錄。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024年南投燈會在25日晚間閉幕，縣政府指出，23天會期內以水陸空3D全域、全齡共賞、多元跨域創新展演等豐富內容吸引550萬人次前往賞燈，再創大會新高紀錄，也帶動周邊經濟產值超過33億元佳績。

縣長許淑華昨晚主持閉幕儀式，與來賓、民眾一起觀賞主燈最後展演及表演，也頒發感謝狀給參展單位，肯定各界共襄盛舉參與佈展；縣議員林儒暘、陳玉鈴，南投市長張嘉哲、立委游顥服務處副主任袁國盛，以及參山國家風景區管理處都出席參與。

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許淑華表示，2024南投燈會能舉辦順利，要特別感謝交通部觀光署補助經費、縣內各大企業鼎力相助與縣府全體夥伴積極投入，唯無人機表演因故導致後續場次無法展演，也向所有鄉親好朋友說聲抱歉，縣府會檢討改進，在明年規劃會更加仔細審慎；她希望明年燈會可擴大辦理，提供鄉親及國內外好朋友在過年期間有最佳去處。

閉幕儀式後，許淑華也在主舞台區發送福袋，讓民眾排隊領取、以主燈為背景合照留念；有來自馬來西亞的旅遊團在導遊安排下趕在燈會最後場次前來欣賞，團員讚不絕口、同聲表示明年還要再來。

縣府觀光處表示，南投今年以多元化內容打造不同於其他縣市的主題燈會，更跳脫傳統框架，邀集DEBE、COLASA、BLACK、Creepy Mouse等4位享譽國際的街頭藝術家，與大型壁畫藝術家陳于安聯手，以街頭視覺藝術、現地塗鴉結合裝置藝術、聲光影藝術策展，推出「歡迎光凝」燈區，以街頭視覺藝術展現南投新觀光意象，也為南投燈會寫下創新的里程碑。