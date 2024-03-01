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藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜當公道伯：請互相尊重

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 交通部長王國材 陸委會邱太三 韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜打圓場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新科國民黨立委翁曉玲今（1日）首次上台質詢，過程中和行政院長陳建仁幾度口角，翁強調質詢看守內閣是白費口舌、質詢是上對下「我沒有請您回答」，陳建仁苦笑稱「質詢是上對下嗎？」並看向主席台，請主席韓國瑜裁示。質詢過程中，韓國瑜也兩度宣布時間暫停，並強調，這是行政院對立法院負責，但請委員跟官員互相尊重。

陳建仁今率部會閣員至立院備詢，翁曉玲質詢開頭先約法三章，要求行政官員只在立委詢問時回答，「有請你回答再麻煩你答詢，不希望發生搶話場景，若在場部會首長違反，請主席制止。」

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立委翁曉玲 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲認為，立委質詢官員是「上對下」關係。（圖／記者屠惠剛攝）

翁曉玲數度強調，看守內閣不應推動重大政策，並表示，「我們是新國會、立委是新民意產生，沒有必要針對你現在推動的法案進行詢問，你接下來如果不是行政院長，我豈不是白費口舌？」陳建仁也無奈表示，照你這樣說，部會跟院長回答的都不算數，「您今天是在浪費時間。」

此言一出，翁曉玲動怒批評，請陳建仁注意發言，你是反質詢嗎？「我從學界來，不希望不理性問政，希望是良好對話狀態，質詢是上對下，國會殿堂接受立委對施政的問題，一起重新檢視8年來施政問題，難道不該這麼問嗎？我沒有請您回答。」

陳建仁苦笑稱「質詢是上對下嗎？」並看向主席台，請主席韓國瑜裁示，韓也宣布時間暫停，並強調，這是行政院對立法院負責，但請委員跟官員互相尊重，謝謝。

翁曉玲後續針對赴陸禁團令法源等議題質詢，交通部長王國材表示，現在適用發展觀光條例跟旅行業管理規則，賦予觀光署管理職責，裡頭有針對損害國家利益部分，透過旅行業管理規則，本於行政權，6月以後就看對方善意來應對。一旁的陸委會主委邱太三想要補充，翁則稱，「不需要，我沒有問到你。」

後續翁曉玲繼續質詢，但每次翁問完問題，官員都不清楚該不該回答，出現一段安靜的空白期，翁才會想起「請部長回答。」邱太三多次回應到一半被翁曉玲打斷，兩人一度動怒、唇槍舌戰，此時韓國瑜再次暫停時間打圓場，「沒問題，再次呼籲，翁委員請繼續。」讓備詢台上的陳建仁也忍不住笑場。

▼陸委會邱太三多次答詢被打斷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 交通部長王國材 陸委會邱太三 韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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翁曉玲韓國瑜國民黨行政院交通部王國材陸委會邱太三陳建仁

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