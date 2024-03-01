國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

▲國民黨副主席夏立言與大陸國台辦主任宋濤在上海和平飯店會面。（圖／國民黨文傳會提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨副主席夏立言出訪大陸，並會晤國台辦主任宋濤；過程中，宋濤針對中國艇翻覆事件，批評民進黨政府草菅人命，夏立言表示會「監督政府」，此言挨批是唱和大陸。對此，黨政人士表示，無法接受夏立言附和中方說法，並對於中方將我國海巡同仁執法事件進行政治操作感到遺憾。



夏立言此行出訪備受關注，在拜會宋濤時，雙方會面談及日前金廈海域三無漁船翻覆事件，宋當面指責台灣海巡粗暴對待中國漁民，甚至導致漁民遇難，「草菅人命、冷漠無情」。代表國民黨前往中國的國民黨副主席夏立言則回應，會監督民進黨政府，一定要能夠妥善處理該事件，盡快發掘事實。

對此，黨政人士直言，夏立言這種附和中方的言論，不但失格也讓人無法接受。因為本案很清楚就是三無船舶闖入我國海域，海巡同仁只是依法執法，現在面對中國刻意拉高政治對立，甚至藉此發動灰色地帶攻勢，「曾經擔任陸委會主委的夏立言，對於這樣的情勢不可能不了解，就算是考量國共關係，至少也要為自己國家的海巡跟政府執言」，呼籲中國停止政治操作才是負責任的在野黨的做法，而不是附和中國的立場。



陳建仁1日受訪時也說，海巡人員是依國際慣例、也按照台灣的法律依法執法，很遺憾看到中國政府扭曲汙衊海巡人員在執法上所做的努力。另外，也看到夏副主席應和這樣的一個說法，令人感到不解，「而且也覺得這樣的一個唱和，對於我們海巡人員的執法相當地不公平，我也在這裡覺得這件事確實是夏副主席的講法並不適宜」。

陳建仁呼籲，兩岸為了要健康有序的交流，應該秉持務實的方法來處理這個案件，不要刻意地抹黑、謾罵，甚至汙衊海巡人員依法執法的決心，也希望兩岸持續以務實的態度來處理這個事件，來確實保障兩岸人民的權益。



黨政人士指出，中方不願意就事論事，試圖將本案政治化。先是國台辦在記者會強調，只要民進黨承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判的大門隨時可打開。接著在雙方談判過程中，甚至求台灣海巡署4位執法人員到對岸接受調查，被我國以「違反司法管轄權」拒絕。



黨政人士回顧，夏立言過去都在爭議的時候出訪，例如2022年中國對台軍演當下，不顧外界反彈聲浪，組團赴陸為選舉募款；2023國台辦新主任宋濤發言表示，將與台灣有識之士協商「國家統一」，夏立言也率團訪中與中共中央政治局常委王滬寧、宋濤等人會面。該人士表示「政黨對內可以競爭，但對外應該團結一致」。呼籲國民黨應該不分黨派，全力支持海巡弟兄，抗議中國莫須有的指控，拒絕中國一切無理的要求。