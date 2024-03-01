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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委籲調整違規記點制　陳建仁：下周院會提出相關方案

▲▼立院法會- 陳建仁。（圖／記者黃克翔攝）

▲立院法會陳建仁。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

交通記點制度引起討論，民進黨立委王定宇今（1日）質詢時表示，違法當然不對，但當檢舉魔人形成很多人的困擾時，應該要對相關制度做調整。行政院長陳建仁則回應，這件事情正在積極進行當中，「希望在下禮拜的院會，對這件事情提出相關解決（方法）。」

去年6月交通新制上路，其中，路口、公車站10公尺內或併排違停，除罰款、記點外，也開放民眾檢舉，1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引起最大爭議，不少職業駕駛為此到交通部抗議，交通部日前也重新研擬罰款1200元以下的交通違規「微罪不記點」、微罪不開放檢舉、民眾檢舉違規不記點，但仍維持罰款。

立法院今天邀請陳建仁率同部會首長施政報告並備質詢。對於違規記點制度，王定宇質詢時指出，違法當然不對、違規當然該處罰，但當有一個人檢舉2萬件、造成很多人的困擾時，應該要做一個處理，違規就該罰，交通安全是至高無上價值，但違規記點制應該調整。

王定宇說，現在蠻容易就被記點，一般用路人一段時間不要開車就好，但有一類人的一家三餐都靠這張駕照，包含職業駕駛、送貨的小貨車等，受雇的駕駛馬上就沒工作了，記點制會剝奪一些基層人民的謀生能力，行政院跟交通部應該用最快的時間，進行相關修法或行政命令的調整。

陳建仁表示，這件事情正在積極進行當中，「希望在下禮拜的院會，對這件事情提出相關解決（方法），下週本來就會有院會會來處理。」

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